El alcalde, Igor Enparan, lee la carta que le ha entregado la capitana de Jaizkibel acompañado por los concejales de Abotsanitz Estitxu Urtizberea y Josu Peña. OCHOTECO

«Todos los agentes, tanto políticos como sociales, hemos hecho un esfuerzo para que el día se pueda vivir de la forma más respetuosa posible»

El alcalde de Hondarribia pide a todos los grupos políticos y organismos públicos que se involucren «para lograr una solución para nuestra ciudad»

Joana Ochoteco

Hondarribia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:20

«La ciudadanía ha respondido y ha celebrado la fiesta mayor de Hondarribia de una forma alegre, sentida y respetuosa». Así ha valorado el alcalde, ... Igor Enparan, el transcurso de la fiesta durante la primera parte de la jornada. El primer edil ha comparecido ante los medios tras asistir tanto al desfile del Alarde como al de la compañía Jaizkibel. Ha reiterado la apuesta del Gobierno municipal que lidera por «el diálogo. No vemos otra vía para solucionar un conflicto». En el caso de Hondarribia, «vivimos un conflicto que lleva ya 30 años» pero que «hemos empezado a gestionarlo hace dos años y medio», desde 2023, cuando su partido, Abotsanitz, ganó las elecciones. Desde entonces «se han visto pasos, y se ve que la ciudadanía responde a esos pasos».

