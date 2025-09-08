«Todos los agentes, tanto políticos como sociales, hemos hecho un esfuerzo para que el día se pueda vivir de la forma más respetuosa posible»

«La ciudadanía ha respondido y ha celebrado la fiesta mayor de Hondarribia de una forma alegre, sentida y respetuosa». Así ha valorado el alcalde, ... Igor Enparan, el transcurso de la fiesta durante la primera parte de la jornada. El primer edil ha comparecido ante los medios tras asistir tanto al desfile del Alarde como al de la compañía Jaizkibel. Ha reiterado la apuesta del Gobierno municipal que lidera por «el diálogo. No vemos otra vía para solucionar un conflicto». En el caso de Hondarribia, «vivimos un conflicto que lleva ya 30 años» pero que «hemos empezado a gestionarlo hace dos años y medio», desde 2023, cuando su partido, Abotsanitz, ganó las elecciones. Desde entonces «se han visto pasos, y se ve que la ciudadanía responde a esos pasos».

Si bien reconocía que el Alarde «no ha cumplido del todo» los horarios establecidos por el decreto de Alcaldía (sólo una pequeña representación de las tropas ha acudido a Gernikako Arbola, punto de partida del desfile, al mismo tiempo que la compañía Jaizkibel iniciaba su marcha), el alcalde ha valorado esa limitada presencia como «un gesto» en comparación con el año pasado, cuando el Alarde evitó coincidir con Jaizkibel. «Después de los últimos días tan tensos que hemos vivido en Hondarribia, es un gesto. Hemos trabajado mucho para distensionar esta situación y que la ciudadanía hondarribitarra pudiera participar en igualdad y con respeto en esta fiesta», ha afirmado Enparan. «Todos los agentes, tanto políticos como sociales, hemos hecho un esfuerzo para que el día de hoy se pudiera vivir de la forma más respetuosa, amable y pacífica posible».

Respecto a las declaraciones de la compañía Jaizkibel, que ha criticado que el Ayuntamiento «no hace lo suficiente», el alcalde ha respondido que el consistorio hondarribitarra «realiza todos los esfuerzos posibles». Ha querido reivindicar el «esfuerzo» de Abotsanitz «de intentar acordar entre diferentes una solución». Ha reconocido que «nos hemos sentido en muchas ocasiones un poco solos y solas» en esta tarea. «Me gustaría hacer un llamamiento tanto a todos los grupos políticos locales como de Euskadi, a todos los organismos públicos, para que se involucren en lograr una solución para nuestra ciudad», ha pedido Igor Enparan.