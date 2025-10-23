Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Árbol caído en Donostia kalea a primera hora de la mañana. Udala

Afecciones por el viento en Hondarribia

Un árbol caído en Donostia kalea ha hecho modificar las líneas de autobuses

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:44

Comenta

La caída de un árbol en Donostia kalea ha supuesto el cambio en los trayectos de las líneas E25 y E20 de Ekialdebus, con la supresión temporal de las paradas de Madalengain, Sokoa y Talaia, que ya han vuelto a operar tras ser retirado el árbol

En varios puntos de la ciudad ha habido caídas de ramas, se han movido del sitio algunos contenedores y en la carretera de Guadalupe otro árbol caído ha significado el corte temporal de la carretera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  2. 2 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  8. 8 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  9. 9

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  10. 10 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Afecciones por el viento en Hondarribia

Afecciones por el viento en Hondarribia