Afecciones por el viento en Hondarribia Un árbol caído en Donostia kalea ha hecho modificar las líneas de autobuses

Iñigo Aristizabal Hondarribia Jueves, 23 de octubre 2025, 11:44 Comenta Compartir

La caída de un árbol en Donostia kalea ha supuesto el cambio en los trayectos de las líneas E25 y E20 de Ekialdebus, con la supresión temporal de las paradas de Madalengain, Sokoa y Talaia, que ya han vuelto a operar tras ser retirado el árbol

En varios puntos de la ciudad ha habido caídas de ramas, se han movido del sitio algunos contenedores y en la carretera de Guadalupe otro árbol caído ha significado el corte temporal de la carretera.