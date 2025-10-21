Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entrada de ganado en las Ferias de Elizondo. A.D.C.

Baztan Bortziriak

Viernes y sábado, cita con las Ferias de Otoño en Elizondo

El viernes además de la exhibición de ganado, habrá concurso de quesos y partidos de pelota

A. D. C.

baztan.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:35

Elizondo abre el calendario festivo de Ferias de Otoño este viernes y sábado. Tras ellas, el domingo se celebrará el Lurraren Eguna en Bera, el Día de Todo los Santos tendrá lugar el Baserritarren Eguna en Arantza y después se celebrarán en Doneztebe (14 de noviembre) y Lesaka (20 de noviembre) cerrará el ciclo.

Programa

Como es tradición, el viernes el ganado vacuno, ovino y caballar será el protagonista en la Plaza del Mercado. De hecho uno de los momentos más especiales es la entrada del mismo. Los ganaderos suelen dejar el ganado a pasar la noche en las campas cercanas de Elbete y a primera hora de la mañana van llegando con él desde ese punto hasta introducirlos en la Plaza del Mercado de Elizondo.

Las calles de Elizondo se llenarán de puestos ambulantes un año más, con una amplia oferta en textil de hogar, ropa de señora, caballero y niño, gastronomía y artesanía. Ajos y paraguas suelen ser dos imprescincibles de las Ferias, así como calcetines y los últimos años, las tartas de Arrastia, que se suelen terminar para el mediodía. No faltará la exhibición y venta de maquinaria agrícola en la Plaza de juego a largo.

Además se celebrará la IV edición del concurso de quesos, donde al igual que el año pasado, con una degustación popular como jurado. Los interesados en participar, deberán entregar el queso entre las 10.30 y 11.00 horas.

Por la tarde, se jugarán partidos de pelota en el frontón Juanjo Atxa Mindegia a partir de las 18.00 horas con Dario-Zabaleta contra Zubizarreta III-Mariezkurrena II y Ezkurdia contra Peio Etxeberria en los Cuartos de final del Campeonato 4 1/2 Eusko Label y en la Serie B, Eskiroz-Senar. El sábado las ferias continuarán, pero solo con los puestos ambulantes.

