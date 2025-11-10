Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El ganador de la presente edición de la Semana del Pintxo.

Baztan Bortziriak

Venta Peio-Landibar ganador de la XII Semana del Pintxo de Dantxarinea

La propuesta ganadora de Julen Zubieta presentaba un Canutillo relleno de brandada de jabalí con crema de castaña

A. D. C.

Urdazubi.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El ganador de esta XII edición de la Semana del Pintxo de Dantxarinea ha sido Julen Zubieta, chef de Venta Peio-Landibar. Zubieta se alzó con el premio del Jurado con su pintxo denominado Baxurde, a base de canutillo relleno de brandada de jabalí con crema de castaña.

El jurado de esta edición de la Semana del Pintxo estuvo compuesto por el alcalde de Urdazubi/Urdax Iñaki Ariztia; el chef Aitor Echeverria, del restaurante Lenkonea del Hotel Churrut de Bera; el chef Maurice Izabal, del restaurante Ithurria de Ainhoa, el chef Ramuntxo Santesteban de las pescaderías Otaño de Bayona; el ex-alcalde de Urdazubi/Urdax Santiago Villares y el Presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Dantxarinea,Txomin Iribarren.

Por otro lado, el restaurante Biok-Drunken Duck (C.C. Axular) obtuvo el premio del público que votó a través de la aplicación QR. En su caso, la propuesta era un pintxo a base de ravioli de ciervo con salsa de Martini y castañas garrapiñadas.

Sorteo

También se sorteó un cheque de 200 euros para gastar en las ventas participantes, entre las personas que votaron por medio de un código QR que se facilitó en las mismas.

Próxima edición

Al finalizar el acto, los restauradores de las Ventas, escogieron los dos productos que deberán estar presentes en los pintxos de la próxima edición: verdura de temporada y marisco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Venta Peio-Landibar ganador de la XII Semana del Pintxo de Dantxarinea

Venta Peio-Landibar ganador de la XII Semana del Pintxo de Dantxarinea