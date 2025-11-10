Venta Peio-Landibar ganador de la XII Semana del Pintxo de Dantxarinea

A. D. C. Urdazubi. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El ganador de esta XII edición de la Semana del Pintxo de Dantxarinea ha sido Julen Zubieta, chef de Venta Peio-Landibar. Zubieta se alzó con el premio del Jurado con su pintxo denominado Baxurde, a base de canutillo relleno de brandada de jabalí con crema de castaña.

El jurado de esta edición de la Semana del Pintxo estuvo compuesto por el alcalde de Urdazubi/Urdax Iñaki Ariztia; el chef Aitor Echeverria, del restaurante Lenkonea del Hotel Churrut de Bera; el chef Maurice Izabal, del restaurante Ithurria de Ainhoa, el chef Ramuntxo Santesteban de las pescaderías Otaño de Bayona; el ex-alcalde de Urdazubi/Urdax Santiago Villares y el Presidente de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Dantxarinea,Txomin Iribarren.

Por otro lado, el restaurante Biok-Drunken Duck (C.C. Axular) obtuvo el premio del público que votó a través de la aplicación QR. En su caso, la propuesta era un pintxo a base de ravioli de ciervo con salsa de Martini y castañas garrapiñadas.

Sorteo

También se sorteó un cheque de 200 euros para gastar en las ventas participantes, entre las personas que votaron por medio de un código QR que se facilitó en las mismas.

Próxima edición

Al finalizar el acto, los restauradores de las Ventas, escogieron los dos productos que deberán estar presentes en los pintxos de la próxima edición: verdura de temporada y marisco.