Trabajadoras del Benito Menni de Elizondo continúan con sus reivindicaciones.

Baztan Bortziriak

Las trabajadoras de Menni Elizondo convocan cuatro semanas más de huelga

Reclaman al Gobierno de Navarra y a Hermanas Hospitalarias una negociación real y la garantía de un servicio público de calidad

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Las trabajadoras del centro Benito Menni de Elizondo, gestionado por la Congregación de Hermanas Hospitalarias, han iniciado una nueva fase de huelga que se extenderá ... hasta el 7 de noviembre. Con esta convocatoria, acumulan ya 88 jornadas de paro desde el inicio del conflicto laboral. Hace casi un año, la empresa, con autorización del Gobierno de Navarra, cerró uno de los tres edificios del centro, lo que ha provocado «el deterioro del servicio de salud mental, pérdida de empleos y un empeoramiento de las condiciones laborales», explican desde ELA.

