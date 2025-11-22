Torneo solidario Zelaieta a favor de la Residencia de ancianos San José de Bera

A. D. C. bortziriak. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

El próximo 6 de diciembre se jugará en el campo de fútbol Matzada de Bera, el Torneo Solidario Zelaieta, organizado por Gure Txokoa, para recaudar fondos a favor de la Residencia de ancianos San José de la localidad. A partir de las 10.00 horas jugarán los equipos de infantiles de Baztan-Bidasoa, Real Sociedad, Osasuna y Alavés. La final se jugará a las 13.00 horas.