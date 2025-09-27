«De raza en peligro de extinción a poder competir con cualquier otra raza de carne»

Unos 200 ejemplares de vacuno pirenaico este fin de semana en la Plaza del Mercado de Elizondo.

«Menudo día ha salido, aunque ya no están las Clarisas en Arizkun, parece que alguien ha llevado huevos», apuntaba ayer Patxi Aranguren, secretario de Aspina, en la primera jornada del Concurso Subasta Nacional de ganado selecto de vacuno pirenaico que se celebra también hoy en Elizondo. vuelve a Elizondo.

El Ayuntamiento de Baztan, junto con Aspina-Conaspi ha organizado la XXXVI edición en la que están participando un total de 22 ganaderías. «once de Navarra, seis de Gipuzkoa y cinco de Bizkaia, en total, unas 170 cabezas a concurso, a las que hay que sumar los ejemplares de Sabaiza para la subasta», añadía Aranguren.

La plaza del mercado de Elizondo es el centro neurálgico de los aficionados a esta raza que estuvo a punto de extinguirse. «Se nota el trabajo de todos estos años. Se ha mejorado las ubres de los animales, hay menos problemas de patas, en cuanto a las características raciales se ha limpiado mucho. Es una raza que estaba en peligro de extinción. Se ha ido recuperando, ahora goza de una salud y de una clase que se puede decir que podemos competir casi con cualquier raza de carne».

Alvaro Garde, ganadero de Baztan explicaba que «para los que trabajamos con el pirenaico es una cita que tenemos marcada todos los años en el calendario».

Explicaba que la pirenaica es una raza que «se dice que la vaca pirenaica siempre va con la cabeza en alto presumiento por la belleza de su cabeza. Es por esos cuernos en forma de lira y también valoramos mucho la expresión de su cara».

Ayer, cientos de personas se acercaron para ver las primeras rondas calificadoras comentadas de ganado y se entregaron los primeros premios.

En cuanto al programa para hoy, hasta las 12.00 horas, continuará la exhibición de ganado. Denuevo, de 10.00 a 14.00 horas se desarrollará la Feria de artesanía y agroalimentaria. A partir de las 11.30, se podrá degustar una 'Ternera de Navarra 100% autóctona'. La subasta de ganado comenzará a las 12.30 horas y a las 13.00 horas será la entrega de premios y trofeos en las 13 secciones además de los premios especiales.