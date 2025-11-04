Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias de la jornada
Mucha gente se acercó al frontón para comprar productos de caserío.

Baztan Bortziriak

Un queso de Laraburuko borda, ganador en el Baserritarren Eguna de Arantza

Hubo subasta de los quesos ganadores y también se sorteó una cesta con productos típicos

A. D. C.

bortziriak.

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30

El 1 de noviembre se celebró la edición número XXIX del Baserritarren Eguna en Arantza, a la que se acercaron muchos vecinos de todo Bortziriak. La jornada es el acto principal de los Días Culturales, que daban inicio el anterior fin de semana.

Organizado por Ekaitza Elkartea, contó con la participación de muchos vecinos, con hasta dieciocho puestos en el frontón, algunos con productos a la venta y otros expuestos.

Este año, debido a la prohibición por partde del Gobierno de Navarra de la exposición de ganado por la enfermedad Dermatosis Nodular Contagiosa, que afecta al ganado vacuno, en el Baserritarren Eguna no hubo ganado en la plaza. Eso sí, la oferta de verduras y productos del caserío fue amplia.

La escuela instaló una barra donde se podía comer y beber y no faltó la música de trikitilaris y panderojoles de la localidad.

Concurso de quesos

Se presentaron un total de siete quesos al concurso de Etxeberriko borda, Laraburuko borda, Martineko borda, Martixeneko borda, Oskozenea, Senberro y Seroren borda. Leire Mitxelena, Maixe Fagoaga, Imanol Artola, Mikel Manzano y Xabi Etxague realizaron las labores del jurado y decidieron que el mejor era el queso de Laraburuko borda, que recibió el primer premio. El segundo fue para el queso de Martineko bordako y el tercero, para el de Seroren borda. Con las mitades de estos quesos ganadores de los tres premios se Ekaitza Elkartea realizó una subasta. Por el primero se pagaron 35 euros, 25 por el segundo y 15 por el tercero. El resto de mitades se vendieron por diez euros. A continuación, se realizó un sorteo de una cesta con productos locales, que fue para Alazne Baleztena. Por la tarde, los bertsolaris Unai y Eñaut Agirre y el músico Imanol Kamio ofrecieron un recital.

El domingo continuaron las jornadas culturales con el grupo de teatro Txalo-Talo y la obra Kutsidazu bidea Ixabel en el gimnasio de la escuela.

Las jornadas finalizarán el día 7, con Gari Goikoetxea y la presentación de su libro 'Esnatu ala hil', a las 19.00 horas en la biblioteca.

