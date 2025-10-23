El Pueblo de Elizondo critica la prohibición que afecta a sus Ferias

A. D. C. baztan. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Hay enfado en Baztan por las formas, pero también por el fondo de la prohibición de la celebración de Ferias ganaderas. La de Elizondo se celebra hoy, porque la Feria se celebrará, pero sin ganado, con infinidad de puestos ambulantes, de artesanos, de productores agroalimentarios.

El Pueblo de Elizondo es quien organiza la Feria durante meses. La parte más importante es la del ganado. En la mayoría de los casos, los ganaderos bajan sus ejemplares de los prados comunales los días previos a la Feria. Por eso critican que «a falta de apenas 30 horas para que comience la feria de otoño de Elizondo, el Gobierno de Navarra comunicaba, no a nosotros, sino en una nota de prensa, que prohibirá todas las ferias ganaderas debido a la enfermedad de las vacas (Dermatosis Nodular Contagiosa), aparecida en Girona y en algunos puntos de Francia. Esta prohibición, casualidad o no, entra en vigor el viernes».

Recuerdan que los agricultores y ganaderos «fueron los promotores de la creación de la feria de Elizondo y aún hoy, ellos son los protagonistas. Es uno de los días más importan tes del año, ya que todos se reúnen y celebran que la ganadería sigue viva en Baztan». Este año, sin embargo, «las ferias nos las han estropeado y no podremos ver ni una sola cabeza de ganado en Merkatuko zelaia, ni vacas ni otras especies ganaderas». El Pueblo de Elizondo denuncia «la toma de decisiones incoherentes y sin bases sólidas por parte del Gobierno de Navarra y el retraso e ineficacia en la comunicación de la decisión a las partes afectadas». Recuerdan que «la enfermedad sólo se transmite entre las vacas, por lo que se podría haber solucionado prohibiendo el ganado bovino». Además, en la feria de Elizondo solo participan animales de Baztan «y aunque no acudan a la feria, mientras pasten en los comunales de Baztan, los animales de las diferentes explotaciones agrarias seguirán manteniendo contacto». Ven incoherente que «pese a la prohibición de las ferias ganaderas, no han prohibido el transporte de ganado tanto por Navarra como fuera de la comunidad, con los riesgos que ello supone». Muestran su apoyo y solidaridad a todos los que se dedican al sector primario. «Dirigentes y políticos que dicen tomar decisiones y trabajar en defensa del sector primario, cuando realmente solo priman sus intereses particulares, están debilitando cada vez más a los pequeños ganaderos», finalizan.