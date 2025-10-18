El proyecto 'Cocina Saludable' llevará la comida a casa de personas mayores y necesitadas

A.D.C. bortziriak. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

Sukalde osasungarria es el nuevo proyecto presentado en el ayuntamiento de Lesaka y que comenzará a funcionar «probablemente en noviembre y diciembre, al principio poco a poco, para unas diez personas, pero con la intención de poder llegar a unas 25, de poderles llevar comida a casa», explica Laura Apeztegia, de la Residencia de Ancianos de la localidad.

El alcalde, Ladis Satrustegi, deja claro que la idea es fruto «de la colaboración y de la reflexión conjunta», de cómo ayudar a personas que viven solas, en muchos casos, y para las que cocinar es complicado, por diferentes circunstancias. Personas mayores y con cierta dependencia o discapacidad. Así que el Ayuntamiento de Lesaka, junto con la residencia de ancianos Andra Mari, el Centro de Salud de Lesaka y la Mancomunidad Social de Bortziriak, acaban de presentar este proyecto conjunto. Explicaban todos los detalles del proyecto, presentado en el salón de plenos del ayuntamiento, Jokin Apezetxea (técnico de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Bortziriak), Ladis Satrustegi (alcalde de Lesaka), Laura Apeztegia (directora de Andra Mari Zahar Etxea), Igone Salinas (trabajadora social de Andra Mari Zahar Etxea), Marilen Telletxea (enfermera jefa del Centro de Salud de Lesaka) y Marixabel López de Uralde (trabajadora social del Centro de Salud).

La comida se cocinará en la Residencia de mayores Andra Mari de Lesaka . De sus cocinas salen ya los menús para la propia residencia que cuenta con 41 plazas más 5 usuarios de día y también, para la Escuela Infantil. Laura Apeztegia explica que «en agosto comenzamos a llevar comidas para la Escuela Infantil y ahora, el siguiente paso sería poner en marcha un servicio para llevar comida a las personas mayores y necesitadas del pueblo: preparar la comida y si se quiere, ir a buscarla, o que se la llevemos a casa».

Requisitos

En principio los requisitos son estar empadronado en Lesaka, tener más de 65 años y tener una valoración oficial de dependencia o tener una discapacidad o discapacidad superior a 60 años y 33% o estar en riesgo de exclusión social. Las solicitudes se realizarán en el centro de salud, servicio social o residencia de ancianos. Sin embargo, desde el centro de salud indican que «los casos se van a valorar de forma individualizada». El servicio se prestará de lunes a viernes, «comenzaremos con una decena de plazas, con la intención de ampliarlo lentamente y llegar a 20 ó 25 personas». En cuanto al precio, si se recoge en la Residencia, será 7 euros y de 7,50 euros si se lleva al domicilio.

Marilen Telletxea señalaba que «las enfermeras, médicas y a los trabajadores sociales haremos la captación, la valoración socio-sanitaria y si vemos que hay necesidad, haríamos la receta de alimentación saludable».

Jokin Apezetxea recordaba que este es un buen ejemplo « de colaboración: el ayuntamiento, el centro de salud, la Residencia, los Servicios Sociales..., juntos se puede sacar más partido a los servicios. No es solo llevar comida sana a casa de alguien, también es una excusa para visitar a esa personas, para que hable con alguien, poder hacer un seguimiento a los que están en riesgo de soledad, puede ser una de nuestras líneas de trabajo futuras».

De esta manera se aprovecha una infraestructura que ya existe, pero que aumentará de personal. De un puesto de trabajo a tiempo completo y otro a media jornada, pasará a tener tres trabajadores a tiempo completo. Esta medida servirá también para organizar mejor los turnos de cocina. Serán los propios cocineros los que llevarán la comida a domicilio y para ello se comprará una furgoneta. «Es un esfuerzo económico más, pero es una buena inversión, una apuesta y un servicio que merece la pena», apuntaba Ladis Satrustegi. «Habrá una relación más estrecha con las personas que utilizan el servicio. Es un paso adelante en el cuidado público-comunitario. El objetivo de este proyecto es profundizar en el cuidado de la ciudadanía, poniendo en valor el trabajo conjunto».

De hecho en esta apuesta por los cuidados, se ha organizado una jornada sobre los cuidados que tendrá lugar el proximo 25 de octubre.