Performance artística y bertsos en Lesaka con 'Oholtza' Uno de los momentos de la performance. Ideada por Beñat Krolem, contará con Saioa Alkaiza y Jon Martin y la cita será mañana a las 18.00 horas A.D.C. BORTZIRIAK. Sábado, 30 marzo 2019, 00:44

La Casa de Cultura Harriondoa de Lesaka acoge mañana a partir de las 18.00 horas 'Oholtza', una obra que combina performance artística y bertsolarismo, ideada por Beñat Krolem, que contará con los bertsolaris Saioa Alkaiza y Jon Martin y con Juanjo Ortubia como director técnico.

Las entradas se podrán adquirir antes del inicio de la obra en la misma Casa de Cultura por 2 euros, en un acto programado dentro de Korrika Kulturala.

Se trata de un artista y dos bertsolaris en la escena. El artista construye en directo su obra y los bertsolaris improvisan sobre el proceso y el resultado. Espectáculo minimalista de experimentación y encuentro de dos mundos creativos.

'Oholtza' es un conjunto de estructuras de construcción, móvil y articulable, que ofrece al bertsolari un lugar dinámico para realizar su actuación en contraposición al escenario estático en el que habitualmente desarrollan su actividad. Se concibe como un juego de construcción improvisada, compuesto por conjuntos de piezas. El artista proyecta, diseña y monta las estructuras de forma paralela a la actuación. Constituye, en definitiva, un estudio del proceso del bertso, de las relaciones y de la actitud corporal de los bertsolaris.

Beñat Krolem (Bilbao, 1990), autor que conjuga de forma multidisciplinar palabra e imagen. Un artista plástico, licenciado Cum Laude en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en 2013, tras un año de estudio en University of the West of England, Bristol. Continuó su formación con estudios en cine, vídeo y TV. Ha recibido diferentes becas de creación, recientemente, la beca Fundación Antonio Gala 2014. Su obra gira en torno a la poética del lenguaje y los diferentes códigos artísticos.

Trabaja combinando su actividad artística en varias materias, conjugando, de manera multidisciplinar, un desarrollo entre la palabra y la imagen. Su trabajo se desarrolla dentro de dos parámetros interrelacionados: investigación y laboratorio artístico, dando lugar a obras híbridas, expresadas tanto en español, inglés y euskera, como en diferentes lenguajes audiovisuales y plásticos. Krolem es además uno de cuatro promotores de la revista de arte y pensamiento 'Egiar Aldizkaria', un nuevo proyecto editorial que tiene como objetivo promover el interés en torno a la investigación y a la creación artística.

Jon Martin (Oiartzun, 1981) es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y actualmente imparte clases de bertsolarismo. Empezó muy joven en el mundo del bertso, donde ha desarrollado una amplia trayectoria. Ha tenido una presencia destacada en diferentes campeonatos, tanto en la modalidad de improvisación como en bertso escrito, siendo su título más destacado el subcampeonato logrado en el Campeonato de Gipuzkoa en el año 2003. Martin ha puesto en marcha y ha participado, además, en diferentes proyectos relacionados con el bertsolarismo, Actualmente es el cantante del grupo Beira.

En cuanto a Saioa Alkaitza (Iruñea, 1991), es licenciada en periodismo además de contar con un máster en antropología. De joven comenzó con los bertsos en la Escuela de Bertsos de Andoain y después ha pasado por otras bertsos eskolas como las de Lekunberri o Pamplona.