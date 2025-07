Peligroso Zubigainekoa

Poco antes de comenzar a bailar Zubigainekoa, por unos momentos, ha dejado de llover en Lesaka. Los Ezpatadantzaris han llegado muy mojados, a causa de ... las lluvias intermitentes de toda la mañana. De hecho, la imagen de San Fermín ha salido en procesión, pero han tenido que parar a cubrirla primero y poco después, optar por un recorrido más corto para volver de nuevo a refugio de la Iglesia.

Antes, el tiempo ha dado una ligera tregua y Pello Apeztegia ha ondeado la insignia local al son del 'Bandera Arbola' interpretado por los Txistularis de la localidad a la salida de la Iglesia.

El momento más esperado, tras la llegada de los Ezpatadantzaris con la animada música de 'Napoleones', que tocaba la Banda de Música de Lesaka, ha sido el de la danza que dicen, simboliza la paz entre dos barrios y que se baila sobre los pretiles del río Onin.

Con la concentración al máximo, el grupo capitaneado por Beñat Ordoki al que han acompañado Beñat Conde, Jonan Fagoaga, Paulo Ramos, Jon Leiza, Joel Gil, Antton Petrirena, Jon Etxepeteleku, Iker Pikabea, Manex Ramos, Unai Leiza, Xabi Larretxea, Peio Telletxea, Asier Taberna y este año, una única mujer: Maddi Ane Txoperena.

Es el tercer año como capitán para Ordoki, que ha señalado que «los nervios siguen ahí, da igual que repita. No me había tocado bailar nunca con lluvia». De hecho, «hace más de diez años que no llovía el día de San Fermín en Lesaka», han recordado algunos vecinos. Al poco de comenzar uno de ellos ha tenido un resbalón y ha caído por un momento al suelo desde el pretil, para, de un salto, volver a subir de inmediato. Entre los centenares de personas que se han congregado en el entorno de Eskol-Ttiki, pocos se han dado cuenta. Todos han aplaudido y justo a continuación han salido en busca de la Bandera local, que volvía a bailarse de nuevo sobre el puente del río Onin.

Desde a Eskol-Ttiki de nuevo, con la Banda de Música, toda la comitiva ha llegado hasta la Plaza Zaharra. Con una intensa lluvia de nuevo en su exterior Peio Apeztegia ha bailado por tercera y última vez la bandera y a continuación, los Ezpatadantzaris han interpretado Ziarkakoa. Los actos de la mañana han finalizado con la devolución de la Bandera, por el exterior de la casa consistorial, pasando de balcón a balcón, a su lugar.