Una jornada para mostrar a los vecinos cómo deben actuar ante emergencias

Sábado, 8 de noviembre 2025

Los Bomberos de Oronoz-Mugairi, los profesionales de la salud de la zona, el Ayuntamiento de Baztan y los vecinos del Valle se unieron ayer en Elizondo en torno a una jornada especial, el Ninonino Eguna. El alumnado del ciclo superior de Administración y Finanzas de FP del CIP Elizondo colaboba en la difusión del evento y en tareas organizativas.

El programa comenzó condistintos tallleres en la casa de cultura Arizkunenea de Elizondo en los que participaron medio centenar de personas. Fueron cuatro talleres para adultos, de 30 minutos de duración, repetidos en cuatro aulas en sesiones consecutivas. El primero, dedicado a enseñar realizar la técnica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA); el segundo, sobre la importancia de cerrar las puertas en un incendio para que las llamas no se propaguen; el tercero abordaba la solidaridad vecinal ante emergencias; y el cuarto sobre el protocolo a seguir en caso de perderse en el monte.

La casa de cultura Arizkunenea de Elizondo se convirtió en escenario para un simulacro de incendio. El humo salía por un balcón del segundo piso, hasta donde consiguieron llegar los bomberos.

Como explicaba Juan Arbeloa, suboficial de Bomberos de Navarra y responsable del Parque de Oronoz Mugairi, «creemos que el modelo a seguir es cómo ha calado la importancia de la RCP y saber usar el desfribilador. En Bomberos también tenemos nuestros mensajes, por ejemplo, la importancia de cerrar una puerta al fuego si se produce en tu casa y ya no estás a tiempo de apagarlo sin asumir riesgos, cuando más puertas haya entre el fuego y tú, le vas a poner las cosas más difíciles al incendio y nosotros vamos a tener un escenario más fácil de controlar».

Cuando llega el frío en la comarca preocupan, sobre todo, los incendios originados por chimeneas. «Es muy importante limpiar la chimenea. Aquí la mayoría de incendios son con origen en la chimenea, por un mal diseño, por un mal uso o por una chimenea sucia». Recordaba que «ante una sartén ardiendo, siempre que se pueda, la tapa encima». A causa de la lluvia el rescate en accidente de tráfico con descarcelación y en colaboración con el personal sanitario, se llevó a cabo en el frontón Iriarte. Fue una jornada lluviosa, pero intensa en la que participó personal sanitario de la comarca y 25 bomberos de Navarra, 5 de Baigorri, 2 de Hendaya y 2 de San Juan de Luz, gracias a ALERT-PYR, un proyecto de cooperación transfronteriza para mejorar la gestión operativa y la respuesta ante riesgos naturales y tecnológicos.