Homenaje caluroso en Lesaka a nueve vecinos de 90 y 85 años

Las vecinas de Lesaka Juanita Almandoz, Kontxi Iantzi, Asun Fagoaga y María Luisa, de 90 años y María Teresa Martínez, Margarita Susperregi, Begoña Orube, Bixenta Ferrero y Jean Mesplé, de 85, han sido homenajeados por la Asociación de Jubilados San Fermín de la localidad, en la celebración de su Día. Aunque algunos no pudieron asistir al acto, todos recibieron un caluroso reconocimiento y un obsequio.

El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Lesaka y el Gobierno de Navarra, reunió a numerosos socios que disfrutaron de una jornada repleta de emoción, homenajes y convivencia. Como es tradición, el acto comenzó en la Alhóndiga con un aurresku interpretado por el joven dantzari lesakarra de 14 años Ioritz Iriarte Azpiroz.

El homenaje fue el acto central y después, los asistentes pudieron disfrutar de una comida de hermandad y de música. En el transcurso de la sobremesa tuvo lugar la entrega de premios de las competiciones organizadas a lo largo del año. Entre las actividades que se desarrollan a lo largo del año están la marcha regulada, el campeonato de toka, tiro con arco, lanzamiento de dardos, bolos, rana y aros. En la marcha regulada las ganadoras fueron Dolores Albizu, Nekane Catalan y María José García; en toka, Alfonso Feito; en tiro con arco y dardos, José Manuel Curto; en bolos, Noemí Vaquero; en rana, Nekane Catalan, y en aros, Antton Guruchet.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas San Fermín de Lesaka se fundó en el año 1988. Tiene unos 350 asociados y durante el año organizan actividades.