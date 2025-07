Ganaderos de Bortziriak solicitan que las Ferias de Lesaka se celebren en viernes

A. D. C. baztan. Lunes, 21 de julio 2025, 20:17 Comenta Compartir

Las Ferias de Lesaka tienen sus orígenes en un privilegio real otorgado en 1499 por los Reyes de Navarra, Juan de Labrit y Catalina, que autorizaron la celebración de un mercado quincenal y dos ferias anuales de quince días cada una. En la actualidad se celebran el tercer jueves de noviembre y destacan por su carácter ganadero, artesanal y comercial.

Ganaderos de Bortziriak piden un cambio de fecha, «que se pasen del jueves al viernes. Por nuestro bien, por el bien de varios sectores del pueblo y por el bien de las ferias de Lesaka». Han hecho llegar su petición al Ayuntamiento mediante una carta firmada por 30 de los 32 ganaderos de los cinco pueblos que conforman Bortziriak: Lesaka, Bera, Etxalar, Igantzi y Arantza.

Además, advierten de que «en caso de que el cambio no se materializara, en señal de protesta, no llevaríamos los animales a la plaza», pero afirman que «estamos dispuestos a colaborar en los debates para llevar el proceso adelante».

Si su petición no se atiende, este año no participarán en la feria, aunque se muestran dispuestos al diálogo. Entre los firmantes se encuentran Joxean Igoa (Bera), Beñat Oronoz (Lesaka), Sabino Korta (Alkaiaga), Oihan Olaizola (Lesaka), Harri Maritorena (Bera), Mattin Endara (Bera), Joseba Martikorena (Bera) y Joseba Bergara (Arantza), asiduos a la feria. No lo hacen «por capricho» , se trata de una necesidad «planteada y discutida durante años».

En la mayoría de los casos, los ganaderos tienen además otros trabajos. Preparar la feria conlleva mucho trabajo, y al día siguiente tienen que ir a trabajar. «Hay que reunir, limpiar y transportar animales, además de realizar los trámites veterinarios y administrativos exigidos».

«Si se celebrase en viernes, podríamos descansar el sábado, después de todo el trabajo», resumen.

Creen que el cambio beneficiará a más sectores. «La mayoría no tiene libre ese día, y la hostelería y los puestos ambulantes verían aumentada su actividad si la feria se celebrase en viernes, como ya sucede en localidades como Elizondo o Doneztebe.

Explican que desde el Ayuntamiento les dijeron «que había que hacer una consulta popular, pero no estamos de acuerdo. Se han hecho cosas más importantes sin consulta».

Comisión en septiembre

Ahora se plantea «una Comisión de Fiestas para informar a la ciudadanía, prevista para septiembre». Así que una vez descartada la convocatoria de la consulta popular propuesta inicialmente, el próximo mes de septiembre se celebrará una Comisión de Fiestas.

El alcalde de la localidad, Ladis Satrustegi, afirma que, en una decisión como esta, su postura es «que el pueblo decida. Tenemos fórmulas para ello».