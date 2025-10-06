Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la salida de la iglesia se celebró un homenaje especial a los organizadores de este año, presidenta y alcaldesa de Doneztebe. FOTOS A. D. C.

Baztan Bortziriak

Fiesta de los pastores 'americanos'

Anunciaron que el próximo año celebrarán su última fiesta en Lesaka «el lugar donde comenzó»

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bidasoa

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

Comenta

La del domingo fue una jornada llena de emoción para los pastores 'americanos'. Más de 300 se reunieron en Doneztebe, fieles a la cita ... que viene celebrándose desde hace 19 años, como explica la presidenta de Euskal Artzainak Ameriketan, Laura Igantzi. «El año que viene se celebrará la última en Lesaka, veinte años después, porque allí fue donde empezó».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  4. 4 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  5. 5

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  6. 6 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  7. 7 Cortada la AP-8 en Deba sentido Irun por el incendio de un remolque
  8. 8

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Rayo Vallecano. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fiesta de los pastores 'americanos'

Fiesta de los pastores &#039;americanos&#039;