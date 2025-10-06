Fiesta de los pastores 'americanos'

La del domingo fue una jornada llena de emoción para los pastores 'americanos'. Más de 300 se reunieron en Doneztebe, fieles a la cita ... que viene celebrándose desde hace 19 años, como explica la presidenta de Euskal Artzainak Ameriketan, Laura Igantzi. «El año que viene se celebrará la última en Lesaka, veinte años después, porque allí fue donde empezó».

Ella fue una de las homenajeadas a la salida de la iglesia, donde entraron hasta los joaldunak de Zubieta. Anunciaba el homenaje a los pastores Tomás Ibarra, Lucio Irisarri y Xanti Hualde, e inmediatamente después el resto de organizadores la sorprendían diciéndole que también era para ella, alma mater de la Asociación y principal impulsora desde sus inicios. El homenaje se extendió a Carmen Elizalde y Fermina Goienetxe, ayudantes incondicionales, y a la alcaldesa de Doneztebe, Arantxa Arregi. Hubo aurresku de honor de Itsaso Estanga con música de los txistularis locales y voces de Mendi Abesbatza, que a continuación, ofreció uno de los momentos más especiales de la jornada: el 'Xalbadorren heriotzean' cantado con el solista Xalba Arriola desde el balcón de una casa situada frente a la iglesia y el resto de la coral con el estribillo desde el cubierto. Una canción que también cantaron todos los presentes, con sus voces, por encima de la lluvia que en ese momento fue más intensa. La jornada se completó con herri kirolak, arpana y Estefi Etxebeste levantando distintas piedras y con una comida de hermandad. La Asociación ha conseguido recopilar la historia de miles de pastores americanos. «Algunos historiadores hablan de 25.000 personas en dos siglos. Hemos firmado un acuerdo para que todos nuestros datos se puedan consultar».