La 41 edición del ciclo Música para Órgano en Navarra se incicia en Bera El viernes Juan de la Rubia será el encargado de abrir el programa en la Iglesia de San Esteban a las 19.30 horas

El ciclo Música para Órgano en Navarra regresa en su 41ª edición, que se celebrará entre septiembre y octubre. Fiel a su propósito de acercar la música de órgano a todos los rincones de la geografía foral, un año más el programa se presenta bajo el lema 'Descubriendo nuestros pueblos'. Una invitación a reconocer el sonido de los órganos como parte del paisaje y la identidad de las localidades que acogerán los conciertos: Bera, Tafalla, Pamplona, Leire, Mañeru y Tudela, del 26 de septiembre al 31 de octubre.

El ciclo ha sido presentado esta semana por el Director General de Cultura -Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; la jefa de la Sección de Programas Artísticos y Difusión del Servicio de Acción Cultural de la Dirección General de Cultura, Marisol Martínez; y José Luis Echechipía, responsable de la dirección artística del ciclo Música para Órgano en Navarra, en la sala Pío Baroja del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP).

Ignacio Apezteguía destacaba que el programa combina conciertos, visitas guiadas y experiencias musicales que permiten conocer la historia y la belleza sonora de este instrumento único. «Celebramos así la pasión por la música de órgano, que sigue viva gracias al trabajo de los y las organistas y al interés de la sociedad por mantener y difundir este legado centenario».

El director artístico, José Luis Echechipía, resaltó que el 41º aniversario es un momento especial: «Un año más la música del órgano llega a todos los rincones de muchos pueblos porque creemos que la experiencia de escuchar el órgano merece ser compartida más allá de las grandes ciudades. Proponemos una experiencia en la que la música de órganos que son ejemplares únicos transforman unos espacios para los que han sido creados». Asimismo, ha querido resaltar que «cada actividad tiene un propósito relacionado estrechamente con el contexto actual de los órganos que las protagonizan».

Inicio en Bera

El programa de este año ofrecerá una serie de conciertos que destacan por su calidad artística y la riqueza histórica de los instrumentos que protagonizan cada evento.

El ciclo se iniciará en Bera este viernes, 26 de septiembre, y Juan de la Rubia será el encargado de abrir el programa en la Iglesia de San Esteban a las 19.30 horas. En 2018, la Quincena Musical donostiarra encargó a Juan de la Rubia la transcripción para órgano de las 'Diez melodías vascas' de Guridi, subrayando la afinidad entre el repertorio sinfónico y el órgano. Pero la música popular vasca no se detiene ahí: el auge de los cantautores del último cuarto del siglo XX sumó canciones que hoy forman parte de la memoria colectiva. De ello trata la segunda parte del concierto, donde estas melodías cobrarán vida en la improvisación al órgano del músico valenciano: un cóctel sonoro inesperado y vibrante.

El ciclo continuará en Tafalla, la iglesia de Santo Domingo en Pamplona, el Monasterio de Leyre, la Iglesia de Santo Domingo de Pamplona, Mañeru, el Instituto Navarro de Administraciones Públicas, la Iglesia de San Nicolás de Pamplona, la Catedral de Santa María de Tudela y la clausura, en la Capilla de Música de la Catedral de Pamplona.