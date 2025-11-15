Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Baztan Bortziriak

La Biblioteca Pública de Baztan permanece cerrada desde el pasado martes

A.D.C.

baztan.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

La Biblioteca Pública de Baztan está cerrada desde el 11 de noviembre y dicho cierre ha sorprendido al ayuntamiento, ya que «no ha recibido noticia alguna. Extraoficialmente hemos sabido que el hasta ahora bibliotecario ha dejado el puesto». «Hemos solicitado información al Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, que es el que gestiona la biblioteca», explican desde el consisotorio, y al que han solicitado que contrate alguien «pero aún no sabe cuándo se podrá cubrir la plaza». El Ayuntamiento de Baztan «no dispone de medios técnicos y económicos para contratar alguien para el puesto, por lo que no podrá garantizar el servicio de biblioteca». El Ayuntamiento está dispuesto a ofrecer un lugar alternativo para estudiar y trabajar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Biblioteca Pública de Baztan permanece cerrada desde el pasado martes