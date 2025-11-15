La Biblioteca Pública de Baztan permanece cerrada desde el pasado martes

Baztan BortziriakLa Biblioteca Pública de Baztan permanece cerrada desde el pasado martes
A.D.C.
baztan.
Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15
La Biblioteca Pública de Baztan está cerrada desde el 11 de noviembre y dicho cierre ha sorprendido al ayuntamiento, ya que «no ha recibido noticia alguna. Extraoficialmente hemos sabido que el hasta ahora bibliotecario ha dejado el puesto». «Hemos solicitado información al Servicio de Bibliotecas del Gobierno de Navarra, que es el que gestiona la biblioteca», explican desde el consisotorio, y al que han solicitado que contrate alguien «pero aún no sabe cuándo se podrá cubrir la plaza». El Ayuntamiento de Baztan «no dispone de medios técnicos y económicos para contratar alguien para el puesto, por lo que no podrá garantizar el servicio de biblioteca». El Ayuntamiento está dispuesto a ofrecer un lugar alternativo para estudiar y trabajar.