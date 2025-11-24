Un año de conflicto laboral y más de 100 días de huelga en Menni Elizondo

A.D.C. baztan. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Las trabajadoras del centro Benito Menni de Elizondo, gestionado por la Fundación Hermanas Hospitalarias, llevan un año en conflicto laboral y acumulan más de 100 días de huelga tras el cierre de uno de los tres edificios del centro. Cierre que ha provocado «despidos, cambios de condiciones y un empeoramiento del servicio prestado a las personas usuarias», explican desde ELA. Recuerdan que «se trata de un servicio público subcontratado y que se sustenta con dinero público. El Gobierno de Navarra es responsable último del servicio de salud mental». Es «inaceptable que el Gobierno permita a la empresa priorizar la obtención de beneficios privados a costa del deterioro del servicio, del empleo y de las condiciones laborales».

Reclaman «una negociación real» para conseguir un convenio que mejore sus condiciones. Ninguna mejora es posible si la Administración no pone los recursos necesarios y exige a la empresa que garantice un modelo de atención que respete a las personas usuarias y a las profesionales. Ante la falta de avances han anunciado 24 nuevos días de huelga entre el 1 y el 24 de diciembre, así como una marcha que partirá de Elizondo el 10 de diciembre y culminará el 12 frente al Parlamento de Navarra.