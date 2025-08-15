Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Celebración del Artzain Eguna 2025 en Amaiur.

Celebración del Artzain Eguna 2025 en Amaiur. A. del Castillo

Amaiur celebra su Artzain Eguna con temperaturas cercanas a los 40 grados

La exhibición de ganado vacuno, ovino y caballar, es uno de los principales actos

Alicia del Castillo

Alicia del Castillo

Baztan/Bidasoa

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:04

A pesar del intenso calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados, Amaiur, en el Valle de Baztan, celebra este viernes su Artzain Eguna, ... dentro de sus fiestas patronales.

