Amaiur celebra su Artzain Eguna con temperaturas cercanas a los 40 grados
La exhibición de ganado vacuno, ovino y caballar, es uno de los principales actos
Baztan/Bidasoa
Viernes, 15 de agosto 2025, 13:04
A pesar del intenso calor, con temperaturas cercanas a los 40 grados, Amaiur, en el Valle de Baztan, celebra este viernes su Artzain Eguna, ... dentro de sus fiestas patronales.
La exhibición de ganado vacuno, ovino y caballar, es uno de los principales actos. Este año, el ganado se recogerá antes, por las altas temperaturas. Además, se celebra el Concurso de oveja latxa de Baztan-Bidasoa en sus dos variedades, burugorri o cara rubia y cara negra o burubeltz.
Y de la oveja, la leche y el queso. Entre los puestos de artesanía no faltan los de este producto, además de otros agroalimentarios y de artesanía. No falta el concurso de quesos de leche cruda de oveja latxa
Una jornada que nació del concurso de perros pastor. Este año se va a intentar celebrar un poco más tarde por las altas temperaturas.
