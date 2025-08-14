Amaiur celebra el día grande de sus fiestas con el Artzain Eguna 2025
El XLIX Concurso de Perros Pastor, XX Memorial de Patxi Etxeberria, comenzará a las 17.30 horas con once pastores
A. URBIETA
amaiur.
Jueves, 14 de agosto 2025, 20:53
Amaiur vivirá hoy el día grande de sus fiestas, el Artzai Eguna, con una completa programación en la que destaca, un año más, el Concurso de Perros Pastor Memorial de Patxi Etxeberria que reunirá por la tarde a once pastores.
La jornada comenzará a las diez de la mañana con la XXI exhibición y concurso de ovejas de Baztan-Bidasoa. Será entonces también cuando se presenten los quesos para el concurso y se abra la exposición de artesanos.
10 00. XXI Exhibición y concurso de ovejas de Baztan-Bidasoa. A continuación, exhibición de caballos y de ganado vacuno de diversas razas junto con trikitilaris.
10 30. Misa mayor. A continuación, actuación de Gaztelu Taldea en la iglesia.
13 30. Mutildanzas y aperitivo.
17 00. Desfile de perros pastor con trikitilaris.
17 30. XLIX Campeonato de perros pastor, XX Memorial Patxi Etxeberria.
20 30. Mariachis Los Txingones De La Rencle. A continuación, muxikos, gaita y larraindantza.
En el concurso de ovejas participarán tres centenares de ejemplares, distribuidos en tres categorías según su edad. Se repartirán 24 premios en total entre cara rubia o burugorri y cara negra o burubeltz. Además, también se podrá ver cerca de un centenar de caballos de razas Burguete, Bretón, Jaca Navarra y Comtois, así como una buena muestra de ganado vacuno de razas Pirenaica, Salers y Limousin.
La mañana estará animada por la música de trikitilaris y las 13.30 horas se bailarán las tradicionales mutildantzak.
Tras la pausa de la comida, el programa se retomará a las 17.00 horas, con el desfile, desde la iglesia y con acompañamiento de los txistularis, de los pastores y perros que participarán en el XLIX Concurso de Perros Pastor, XX Memorial de Patxi Etxeberria.
El certamen comenzará a las 17.30 horas y en el competirán este año 11 pastores. No faltará el ganador el año pasado, Javier Gaztañaga de Antzuola, con Cool; su hijo con el mismo nombre participará con Sandy, ganador del campeonato de Gipuzkoa en raza Border Collie 2024; Julen Arburua de Lekaroz con Ipar; Jesús Razkin de Etxarri-Aranatz con Mendi; Javier Zubiaurre de Mutriku con Mendi, campeón de Gipuzkoa y de Euskal Herria 2024; Carlos Ardanza, de Abadiño con Mendi, campeón de Bizkaia 2024; Mikel Pagazaurtundua de Lemoa con Lay, campeón de Bizkaia 2025 y subcampeón de Border Collie 2024; Igor Elordi de Markina con Lagun, campeón de Euskal Herria 2024 Border Collie; Aitor Urien de Abadiño con Nay; Jean Paul Irikin de Itsasu con Orai, subcampeón de Iparralde 2025 y Antton Haramboure de Izturitze con Tess, campeón de Iparralde 2025.
La jornada terminará con música y baile.
