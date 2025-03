El PSE pide al gobierno local que inicie los trámites para declarar a Soraluze zona tensionada

Jabi Leon soraluze. Miércoles, 5 de marzo 2025, 20:47 Comenta Compartir

El PSE-EE de Soraluze ha solicitado al gobierno municipal de EH Bildu «que ponga en práctica lo que exige a otras administraciones públicas en las que no gobierna e inicie los trámites para declarar el municipio zona tensionada de vivienda».

La petición realizada por la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Borinaga, se fundamenta en el Informe sobre Zonas Tensionadas en Euskadi realizado por el Observatorio Vasco de la Vivienda. No en vano, en dicho documento se recoge que Soraluze es uno de los veinte municipios guipuzcoanos que aparecen como tensionados en su integridad, «porque el precio del alquiler se ha incrementado más de un 18% en los últimos cinco años».

Según Borinaga, de declararse a la localidad zona tensionada de vivienda, «la regulación del precio máximo de los nuevos contratos del alquiler tendrá repercusiones que facilitarán el acceso de la ciudadanía a una vivienda de manera más asequible y digna».

Por un lado, explica, «el precio de alquiler de un nuevo contrato no podrá ser superior al del último contrato firmado los últimos cinco años, teniendo en cuenta las actualizaciones de IPC». Además, añade, «en el caso de viviendas que no hayan estado alquiladas los últimos cinco años, la renta no podrá superar la que se establezca en los índices de precios de referencia, que deberá elaborar cada ayuntamiento». Todo ello, sin olvidar que «también se introduce la obligatoriedad de prorrogar los contratos de alquiler hasta los ocho años, lo que garantiza estabilidad para los inquilinos de viviendas habituales».

Para el PSE-EE, la declaración de Soraluze como zona tensionada puede ayudar a controlar los alquileres en el municipio y a evitar que el incremento del precio perjudique a los soraluzetarras.

En opinión de Borinaga, «esto contribuirá a equilibrar el mercado de la vivienda y a promover un acceso justo al alquiler en municipios como el nuestro en los que el precio del alquiler se sitúa por encima de lo que muchas personas pueden asumir».