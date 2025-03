GDI aprecia varias «contradicciones» en el proyecto para las presas de Olea y Zuloaga

J. L. soraluze. Martes, 18 de marzo 2025, 19:58 Comenta Compartir

La plataforma Gure Deba Ibaia (GDI) ha hecho público un resumen de lo explicado por sus representantes en la reunión informativa que llevaron a cabo la pasada semana con el objetivo de «evaluar» el proyecto de permeabilización de las presas de Olea y Zuloaga que el departamento de Sostenibilidad de la Diputación territorial ha sometido a información pública.

Según Gure Deba Ibaia, dicho proyecto, que contempla la demolición parcial de la presa Olea y la eliminación completa de la presa de Zuloaga, «tiene muchas contradicciones».

En opinión de GDI, «el proyecto dice que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Soraluze propone derribar parcialmente la presa de Olea cuando no es así; reconoce que la inundabilidad aguas debajo de Olea aumentará cuando el PGOU y URA están preocupados por la inundabilidad de esta zona; habla de inundabilidad en la zona aguas arriba de Olea mientras el PGOU y URA no ven problemas ahí; olvida las 'láminas de agua' que el PGOU protege expresamente y no incluye informes sobre fauna amenazada cuando tanto el PGOU como URA hablan de dos especies en peligro, el mirlo acuático y el martín pescador».

Ante esas «contradicciones» GDI pide no abordar los derribos «sin el plan integral prometido por el Ayuntamiento».