El departamento vasco de Educación culmina el proyecto que garantiza la accesibilidad en Plaentxi herri ikastetxea

J.LEON soraluze. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Aunque se han demorado varios meses respecto a las previsiones iniciales, el departamento de Educación del Gobierno Vasco ha terminado las obras que puso en marcha en septiembre del pasado año con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad de Plaentxi Herri Eskola.

Dicho proyecto, que fue acordado a comienzos del 2023 por el propio ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de la localidad y la dirección del centro educativo, ha sido materializado por la empresa Construcciones Echaide y ha supuesto una inversión de 777.809 euros (IVA incluido).

Ha sido el PNV de Soraluze la formación que ha anunciado la conclusión del proyecto que garantizará la plena accesibilidad en el colegio público del pueblo: «A falta de que el departamento de Industria del Gobierno Vascode dé su autorización para que el nuevo ascensor entre en servicio, ya se ha culminado el proyecto que se impulsó la pasada legislatura con el fin de garantizar la seguridad y la igualdad de acceso para todas las personas usuarias del edificio», señalan los jeltzales.

Además de la instalación del nuevo ascensor panorámico, el proyecto materializado en Plaentxi herri ikastetxea ha incluido otras actuaciones de relevancia como la renovación integral del acceso principal y la creación de una nueva escalera interior en la zona del comedor, que conecta directamente el patio cubierto con el sótano.

Visiblemente satisfecho, el portavoz del grupo municipal jeltzale, Iker Aldazabal, subraya que «el proyecto que diseñamos junto a la dirección del centro y el departamento de Educación del Gobierno Vasco para responder a una necesidad detectada hace años y garantizar la accesibilidad del edificio es hoy una realidad al servicio de toda la comunidad educativa».