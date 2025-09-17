Los 10 conjuntos del 'Sora' se presentan el domingo, antes del debut liguero del primer equipo

J. L. Soraluze. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58

Tras perder la categoría la pasada temporada, el primer equipo de fútbol de Soraluze iniciará este próximo domingo la Liga 2025/2026 en la categoría de Primera Regional.

Los de 'Plaentxia' abrirán la competición jugando como locales (a las 17:00 horas) contra el filial del Urki eibarrés; un evento que el club de fútbol aprovechará para presentar en sociedad a los diez equipos que estarán esta nueva temporada bajo la disciplina de la entidad.

Será a las 15.30 horas cuando se dará comienzo a la presentación de los equipos del 'Sora', que esta campaña estarán conformados por unos 160 jugadores y una veintena de técnicos.

Cabe señalar que el soraluzetarra Jokin Arrillaga es el nuevo entrenador del Regional, por lo que el primer equipo del 'Sora' vuelve a estar dirigido por un técnico del pueblo «unos 15 años después de la última vez».