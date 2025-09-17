Los 10 conjuntos del 'Sora' se presentan el domingo, antes del debut liguero del primer equipo

SoraluzeLos 10 conjuntos del 'Sora' se presentan el domingo, antes del debut liguero del primer equipo
J. L.
Soraluze.
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58
Tras perder la categoría la pasada temporada, el primer equipo de fútbol de Soraluze iniciará este próximo domingo la Liga 2025/2026 en la categoría de Primera Regional.
Los de 'Plaentxia' abrirán la competición jugando como locales (a las 17:00 horas) contra el filial del Urki eibarrés; un evento que el club de fútbol aprovechará para presentar en sociedad a los diez equipos que estarán esta nueva temporada bajo la disciplina de la entidad.
Será a las 15.30 horas cuando se dará comienzo a la presentación de los equipos del 'Sora', que esta campaña estarán conformados por unos 160 jugadores y una veintena de técnicos.
Cabe señalar que el soraluzetarra Jokin Arrillaga es el nuevo entrenador del Regional, por lo que el primer equipo del 'Sora' vuelve a estar dirigido por un técnico del pueblo «unos 15 años después de la última vez».
