Vista de la regata de Mijoa, cuyas aguas desembocan junto a la playa de Saturraran. J. LEON

Mutriku

Las Juntas Generales instan a Lakua a acometer «cuanto antes» el saneamiento de Mijoa erreka

Los grupos acuerdan por unanimidad pedir a URA y al Gobierno Vasco que culminen la redacción del proyecto «que ya está en marcha» y lo materialicen

Jabi Leon

MUTRIKU.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

Las diferentes formaciones políticas representadas en las Juntas Generales de Gipuzkoa (EAJ-PNV, EH Bildu, PSE-EE, Elkarrekin y PP) aprobaron en la sesión celebrada el pasado miércoles, por unanimidad, una propuesta de resolución sobre el saneamiento de la regata mutrikuarra de Mijoa, que acumula ya quince años de retraso (según el Acuerdo Marco interinstitucional suscrito en 2007, la red de saneamiento de Mijoa debía haber entrado en servicio en 2011).

En cualquier caso, con su resolución las Juntas Generales del territorio instan al Gobierno Vasco y a la Agencia Vasca del Agua (URA) «a continuar con la redacción del proyecto que ya está en marcha» y, a partir de ahí, «acometer lo antes posible las obras» de la red que se encargará de recoger los vertidos que acaban en la regata de Mijoa y trasladarlos a la EDAR de Zabalera para su tratamiento.

Según recuerdan desde el colectivo ecologista Eguzki, el origen de la propuesta de resolución aprobada por las Juntas está «en un expediente tramitado por Ura en julio pasado para legalizar el vertido a la regata de las aguas contaminantes de la estación de servicio de Saturraran, ante la evidencia de que la red de saneamiento sigue pendiente de ejecución». A juicio de Eguzki, el citado expediente «ha puesto de manifiesto la falta de una red de saneamiento en todo el valle, incluyendo al propio polígono industrial de Mijoa».

Respecto a ese expediente, las Juntas Generales de Gipuzkoa piden a Lakua y URA que «en caso de que se conceda la autorización a la estación de servicio de Saturraran, esta quede plenamente condicionada a su conexión al saneamiento de Mijoa tan pronto como este entre en servicio».

