Mutriku

Dos documentales muestran cómo fue y qué pasó en la cárcel de mujeres de Saturrarán

La proyección de ambos audiovisuales tendrá lugar esta misma tarde en Zabiel y servirá para abrir los actos de la Semana de la Memoria

Jabi Leon

Mutriku

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

Comenta

La Semana de la Memoria (Oroimen Astea) organizada para este año por la asociación para la recuperación de la memoria histórica Saturraran Elkartea arrancará esta ... misma tarde con un interesante acto que ofrecerá a todas las personas interesadas la posibilidad de conocer cómo fue y qué pasó en la cárcel de mujeres franquista que entre los años 1938 y 1944 estuvo en funcionamiento en Saturraran.

