Dos documentales muestran cómo fue y qué pasó en la cárcel de mujeres de Saturrarán

La Semana de la Memoria (Oroimen Astea) organizada para este año por la asociación para la recuperación de la memoria histórica Saturraran Elkartea arrancará esta ... misma tarde con un interesante acto que ofrecerá a todas las personas interesadas la posibilidad de conocer cómo fue y qué pasó en la cárcel de mujeres franquista que entre los años 1938 y 1944 estuvo en funcionamiento en Saturraran.

Dicho acto, que dará comienzo a las 19.00 horas en la casa de cultura Zabiel, incluye la proyección de los documentales 'Saturraran I' y 'Saturraran II'; unos trabajos realizados este año de la mano de Saturraran Elkartea que recogen «la labor de investigación realizada durante muchos años y testimonios de personas que estuvieron presas o conocieron muy de cerca la cárcel», explica Arantza Ugarte, la principal impulsora de los documentales y la persona que se encargará de ofrecer las explicaciones oportunas a quienes se acerquen esta tarde a Zabiel.

Según avanza la propia Arantza, en 'Saturraran I' se cuenta «cómo fue la cárcel de Saturraran, cómo funcionaba, quiénes se encargaban de su cuidado o cómo se comportaban»; mientras que en 'Saturraran II' se da cuenta «de la red solidaria que creó la gente de Mutriku para ayudar a las mujeres y a los niños presos en el edificio de Saturraran que desde enero de 1938 funcionó como cárcel franquista» (hasta 1921 fue un hotel-balneario y después un seminario de menores, hasta que en el verano de 1936 fue ocupado inicialmente por el batallón Loiola, luego por los republicanos y en septiembre-octubre de 1937 por las tropas de Franco).

Más de 4.000 mujeres presas

La cárcel de Saturrarán fue una de las prisiones de mujeres más importantes del franquismo. Apenas estuvo seis años en funcionamiento (de 1.938 a 1.944) pero entre sus paredes vivieron más de 4.000 reclusas (según una investigación de la sociedad de ciencias Aranzadi, un año antes de su cierre, en 1.943, aún contaba con una población de 1.050 internas, la mitad de las que había en el Estado).

Además, se calcula que unas 177 personas (120 mujeres y 57 niños) perdieron la vida en la prisión de Saturrarán, que constaba de cuatro pabellones, una buhardilla, una capilla, una enfermería y una cocina.

Todo ello, con la particularidad de que fuera del edificio central también había varias celdas de castigo (estaban situadas en unos agujeros abiertos bajo un riachuelo) que sembraban la psicosis en las internas ya que, dada su ubicación y teniendo en cuenta que las penas podían durar un mes, el riesgo de desarrollar allí la tuberculosis y morir era considerable.

Los citados datos sirven para hacerse una pequeña idea de lo que fue y de lo que se vivió en la cárcel de mujeres de Saturraran; escenario de uno de los más trágicos y dramáticos episodios de la historia reciente de nuestro territorio pero que, aún hoy, sigue siendo desconocido para buena parte de la población de Gipuzkoa.

Afortunadamente, la historia de la prisión mutrikuarra y de las mujeres (y sus hijos) que dieron con sus huesos (o murieron) en ese presidio no se va a olvidar. Y en gran parte gracias a la labor para recuperar la memoria histórica de la localidad costera que está llevando a cabo Saturraran Elkartea; una asociación que invita al conjunto de la ciudadanía a acudir a la proyección de los documentales de esta tarde.

Exposición a la vista

El programa de la Semana de la Memoria de Mutriku continuará con la exposición titulada 'Emakumeak 1931-1939', que se podrá ver entre los días 20 y 30 de este mes en Zabiel.

De lunes a viernes dicha muestra permanecerá abierta al público entre las 17.00 y las 19.00 horas; mientras que los fines de semana se podrá visitar de 12.00 a 14.00 horas.

Los documentales sobre Saturrarán y la citada exposición servirán para caldear el ambiente de cara al Día de la Memoria, que se celebrará el 8 de noviembre. El acto principal de esta jornada se llevará a cabo a las 12.00 horas, en Saturrarán.