Representantes municipales y del sector servicios, ayer, durante la presentación de la campaña. UDALA

Mutriku

El Ayuntamiento emite 1.350 bonos con un 33% de descuento

Cada mutrikuarra mayor de 6 años puede adquirir desde hoy un bono que cuesta 20 euros y permite hacer compras por valor de 30 euros

Jabi Leon

mutriku.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El Ayuntamiento de Mutriku presentó ayer la décima campaña de la iniciativa 'Loratu Mutriku' que promueve con el doble objetivo de fomentar las compras en el pueblo y, al mismo tiempo, contribuir a aliviar la economía de las familias locales.

Esta vez, el Consistorio ha puesto en circulación 1.350 bonos de compra que ofrecen a la ciudadanía la posibilidad de realizar compras con un 33% de descuento.

Estos bonos cuestan 20 euros y permiten realizar un gasto por importe de 30 euros en cualquiera de los 37 negocios de Mutriku que se han adherido a la campaña (los bonos están conformados por 1 vale de 10 euros y cuatro vales de 5 euros y se pueden gastar a la vez o por separado).

Según explican desde el Ayuntamiento, que va a invertir 13.500 euros para asumir los 10 euros de descuento de los 1.350 bonos emitidos, «cada persona mayor de 6 años empadronada en Mutriku puede adquirir un bono mostrando su DNI»; con la particularidad de que «si alguien no puede acudir a comprarlo puede adquirirlo por medio de algún amigo o familiar que, en cualquier caso, deberá enseñar una copia del DNI de la persona interesada». Eso sí, «en ningún caso se podrán comprar más de dos bonos a la vez».

Los bonos de la X campaña 'Loratu Mutriku' están desde hoy a disposición de la ciudadanía local en la Oficina de Turismo, que de martes a domingo está abierta al público de 10.00 a 14.00 horas (los viernes y sábados también de 16.00 a 18.00 horas).

Sea como fuere, quienes se hagan con los bonos tienen dos semanas para canjearlos; toda vez que se pueden gastar hasta el 2 de noviembre. A partir de ese día, los bonos que no hayan sido utilizados dejarán de tener valor.

Quien desee más información en torno a esta iniciativa puede encontrarla en la web municipal.

