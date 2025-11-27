El Mutriku, obligado a ganar en el derbi comarcal ante el Urki que disputa mañana en su feudo

Jabi Leon DEBABARRENA. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este sábado los partidos correspondientes a la duodécima jornada de Liga, que deparará un nuevo e interesante derbi comarcal entre el Mutriku y el Urki eibarrés.

Aunque solo se ha cumplido el primer tercio de la competición, los mutrikuarras (penúltimos con 9 puntos) afrontan el derbi que disputarán mañana (a las 17.00 horas) en su estadio de San Miguel con la obligación de ganar para recuperar sensaciones y empezar a sacar la cabeza del pozo de la tabla. Sin embargo, el Urki eibarrés (11º con 13 puntos) no se lo pondrá nada fácil. Los armeros llegarán a la cita de este sábado con la moral por las nubes, tras la contundente victoria (4-0) que consiguieron el pasado fin de semana ante el Orioko.

Por su parte, el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar y el Amaikak Bat de Deba intentarán dar continuidad a sus buenas rachas en los encuentros que disputarán este sábado al abrigo de sus respectivas aficiones.

Los debarras, que siguen en la zona de peligro pero llevan cuatro jornadas consecutivas sin perder y han sumado 8 de los últimos 12 puntos en juego, se medirán (a las 16.30 horas) a un Zumaiako (sexto con 18 puntos) que llegará a a Errotazar con la intención de resarcirse de la derrota que cosechó el pasado fin de semana en su feudo ante el Real Unión B, que lidera en solitario la clasificación.

Por último, el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar (tercero con 19 puntos) se enfrentará en Mintxeta (a las 16.30 horas) a un Hernani que arrancó bien la temporada pero que no atraviesa por su mejor momento (es décimo pero solo ha sumado dos de los últimos 12 puntos en juego).

El 'Haundi' femenino

Tras imponerse el pasado fin de semana a un Touring que llegó a Mintxeta como líder, el Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca que esta temporada milita en la División de Honor femenina, visitará el domingo (a las 17:30 horas) al Hernani B.

El 'Haundi' femenino (5º con 19 puntos) tratará de dar continuidad a la excelente racha que le ha llevado a sumar 10 de los 12 últimos puntos en juego; mientras que el Hernani B (12º con 12 puntos) buscará un nuevo triunfo que le permita seguir remontando posiciones (ha sumado tres victorias, un empate y una sola derrota en los cinco últimos partidos).