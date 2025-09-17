El festival Gararock regresa fiel al espíritu que le vio nacer

La plaza del barrio mendaroarra de Garagartza se vestirá de gala este próximo sábado para acoger la novena edición de Gararock; un pequeño festival gratuito ... y alejado de pretensiones comerciales que se caracteriza por ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar con actuaciones de bandas emergentes y consagradas.

Fiel al espíritu que le vio nacer, el festival Gararock de este año volverá a procurar un ambiente familiar y a ofrecer un papel relevante a la mujer y al euskera.

Además, quienes se acerquen a disfrutar del evento (está patrocinado por el Ayuntamiento de Mendaro y la Diputación Foral de Gipuzkoa) podrán beber y comer sin necesidad de abandonar el recinto de Garagartza.

Fusión de estilos y rock al inicio

El programa elaborado para la novena edición del festival Gararock de Mendaro se pondrá en marcha a las 17.30 horas y contará con la participación de seis agrupaciones de muy diferentes estilos (la organización ha preparado dos planes para desarrollar uno u otro en función de las condiciones climatológicas).

Los primeros en subir al escenario de Garagartza serán los integrantes de Arima Soul; una propuesta de calidad en la que el soul, el funk y la música de baile se dan la mano bajo la batuta de su cantante, Lidia Insausti.

Arima Soul aprovechará su debut en el festival mendaroarra para presentar 'Gaua', su segundo disco de estudio.

Los siguientes en salir a escena serán los miembros de Bobbi Relac, la propuesta musical del diseñador e ilustrador Bobbi (voz y guitarra), que ha participado en proyectos de artistas consagrados como Diego Vasallo, Maika Makovski o Fermin Muguruza. Bobbi recalará en Mendaro acompañado por Javier Vallejo (batería) y Jorge Murci (bajo), para presentar un nuevo trabajo de rock «enigmático, elegante y epifánico».

A continuación será el turno de Pinpilinpussies; el grupo de Ane Barcena y Raquel Pagès, dos artistas que han roto todos los cánones en lo que se refiere al papel de la mujer en el rock. Según avanzan desde la organización, «esta batidora de estilos y de frenesí nos deleitará con sus canciones en euskera, castellano e inglés sin dejar indiferente a nadie».

Un final con mucha fuerza

Llegados al ecuador del festival será Silitia el grupo que (en torno a las 21.30 horas) subirá al escenario de Garagartza.

Formada por los vizcaínos Ibai Silicato y Xabier Barrutia, esta agrupación mezcla la música electrónica con el post punk, el funk, la música ochentera y el art rock. Todo ello, con altas dosis de humor y extravagancia tanto a nivel estético como musical; lo que promete ser «todo un puntazo en Gararock», avanzan desde el grupo organizador.

Tras la actuación de Silitia serán los geniales Ezezez los encargados de hacer subir la temperatura del festival con su furiosa mezcla de punk, funk y distorsión garajera, plasmada en auténticos temazos como el homónimo 'Ezezez' o 'Mutiko II'.

Por último, a medianoche saldrá a escena la veterana banda madrileña de Los Chicos, auténticos reyes de la fiesta que vuelven a la carga con un estupendo nuevo disco que los catapulta a un nuevo nivel de rhythm garage, country rock y soul & roll.

Tras 24 años desbordando alegría en escenarios de todo el mundo, Los Chicos están de gira presentando su nuevo álbum, 'Never is too much', con el que harán bailar y enloquecer al público que acuda a Mendaro.