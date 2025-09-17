Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los miembros de la veterana banda madrileña de Los Chicos, que cerrará el festival del sábado. JUXE ARETA GOÑI

Mendaro

El festival Gararock regresa fiel al espíritu que le vio nacer

El evento celebra el sábado su novena edición con entrada gratuita y con la participación de seis bandas que no dejarán indiferente a nadie

Jabi Leon

Mendaro

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:58

La plaza del barrio mendaroarra de Garagartza se vestirá de gala este próximo sábado para acoger la novena edición de Gararock; un pequeño festival gratuito ... y alejado de pretensiones comerciales que se caracteriza por ofrecer a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutar con actuaciones de bandas emergentes y consagradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3 Franco Berrino, epidemiólogo, explica los motivos para rechazar el azúcar: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  4. 4 La emotiva despedida a un camarero en San Sebastián: «Qué bonito ha sido trabajar contigo»
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»
  7. 7 Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación
  8. 8

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  9. 9 «A partir de ahora solo podemos dar clases de euskera a personas extranjeras, es incomprensible»
  10. 10 El restaurante de Gipuzkoa que Karlos Arguiñano recomienda tras cocinar su último plato en televisión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El festival Gararock regresa fiel al espíritu que le vio nacer

El festival Gararock regresa fiel al espíritu que le vio nacer