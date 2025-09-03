El día 19 se cierra la inscripción para las clases de euskera que se ofrecerán en el municipio

El Ayuntamiento de Mendaro ha mostrado su intención de ayudar a las personas de la localidad que estén interesadas en aprender (o mejorar) su euskera asistiendo a clases en el propio municipio.

Para poder organizar las clases, las personas que deseen asistir a las mismas deben contactar con el Ayuntamiento antes del 19 de septiembre. Para ello pueden escribir un mensaje a kultura@mendaro.eus, llamar al 943 033 282 (de 9:00 a 14:00 horas) o rellenar el cuestionario habilitado para tal fin en la web mendaro.eus.

Mañana, cacerolada

El Ayuntamiento se ha sumado a la convocatoria de la iniciativa Gernika Palestina y anima a la ciudadanía a participar en la cacerolada que tendrá lugar mañana (19:00 horas) frente al Consistorio «contra el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza».