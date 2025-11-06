Mañana se vivirá una jornada inédita en el fútbol comarcal con la disputa de dos derbis

Un lance del derbi entre el 'Haundi' y el Mutriku disputado la pasada temporada en Mintxeta.

Jabi Leon debabarrena. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional disputarán mañana la novena jornada de Liga que, lejos de ser una más, pasará a formar parte de la historia del fútbol en esta comarca.

Y es que, caprichos del calendario, los cuatro conjuntos de Debabarrena protagonizarán este sábado sendos derbis comarcales; un hecho que no se recuerda haber vivido anteriormente por estos lares.

Sea como fuere, los dos derbis que ha deparado la novena jornada liguera de la División de Honor se disputarán este sábado.

Por un lado, el estadio elgoibartarra de Mintxeta acogerá (a las 17:00 horas) un partido que se prevé apasionante entre el 'Haundi' y el Mutriku.

El cuadro local (5º con 14 puntos) afrontará el encuentro con la intención de dar continuidad a la buena racha que le ha llevado a sumar siete puntos en los últimos tres partidos, mientras que el Mutriku (16º con 7 puntos) tratará de convertir en puntos el buen juego que está mostrando en las últimas jornadas.

Por otra parte, el campo de fútbol ubicado en la parte inferior de las eibarresas instalaciones de Unbe albergará (a las 18:30 horas) el derbi comarcal entre el Urki (13º con 9 puntos) y el Amaikak Bat de Deba (15º con 7 puntos).

Aunque el pasado fin de semana perdieron (2-1) ante el Real Unión B en Irun, los eibartarras intentarán aprovechar su buen momento de forma (habían ganado los dos partidos anteriores a su enfrentamiento ante el líder); mientras que los debarras harán todo lo posible para dar continuidad a la importantísima victoria que cosecharon la pasada jornada ante el Oiartzun.

Fútbol femenino

El 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca que milita esta temporada en la División de Honor femenina, jugará este sábado el partido correspondiente a la octava jornada de Liga.

Las elgoibartarras, que vienen de ganar en Oñati al Debagoiena Bailara y son séptimas con 12 puntos, se enfrentarán en Mintxeta (a las 19:15 horas) al Intxaurdi (5º con 14 puntos). Ambos conjuntos llegan a la cita de mañana en un gran momento, por lo que el choque se prevé igualado.