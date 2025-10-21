Geoparkea se asocia con otros siete geoparques del Estado

Geoparkea, el geoparque de la Costa Vasca que comprende los municipios de Mutriku, Deba y Zumaia, es uno de los ocho geoparques estatales que forman ... parte de la Asociación Geoparques Unesco de España; una nueva entidad que se presentó oficialmente en unas jornadas abiertas que tuvieron lugar hace unos días en Montserrat (Cataluña) y que nace con los principales objetivos de «fomentar la cooperación entre territorios y promover proyectos conjuntos».

Según explican desde Geoparkea, la Asociación Geoparques Unesco de España «pretende facilitar iniciativas comunes, como la realización de contrataciones compartidas, el acceso a ayudas y subvenciones o la coordinación de proyectos de promoción científica, turística y educativa».

La nueva asociación ha iniciado su andadura de la mano de los geoparques Las Loras, Orígens, Costa Vasca, Cabo Ortegal, Maestrazgo, Montañas do Courel, Catalunya Central y Lanzarote.

Eso sí, «se prevé que en los próximos días se incorporen dos geoparques más, y que el resto de geoparques del Estado se sumen a medida que sus órganos de gobierno aprueben la adhesión».

La gerente del Geoparkea y vicepresidenta de la nueva entidad, Leire Barriuso, considera que «la asociación va a suponer un espaldarazo a la figura de los geoparques y traerá consigo más identidad y una mayor visibilidad».

Al fin y al cabo, la constitución de esta asociación «responde a la necesidad de dotar a los geoparques de un marco común que refuerce su coordinación y su capacidad de acción conjunta».

Eso sí, además de impulsar iniciativas conjuntas, la asociación estatal «apoyará iniciativas locales y económicas, reforzará la colaboración entre sus miembros y con otras entidades, y gestionará recursos y actividades que impulsen la ciencia, la educación, el turismo y el desarrollo sostenible de los territorios que representa».