Las diez noticias clave de la jornada
J. LEON

Elgoibar

Txankakua reparte los 5.000 euros del sorteo de su ginkana de otoño

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

La asociación de comerciantes Txankakua entregó ayer los 22 bonos de compra por valor de 5.000 euros de su ginkana de otoño. Los vales de 500 euros han sido para Esther Saiz e Itziar Iriondo; y los de 100 euros para Antonia Dávila, Itziar Ibabe, Arrate Arizmendiarrieta, Maite Zabala, Mª Luisa Muguerza, Yolanda Blanco, Oihana Urkidi, Ainhoa Bergara, Fernando Méndez, Arantza Garaialde, Gema Maidagan, Loli Sánchez, Mª Carmen Alonso, Paki Urain, Mª Carmen Lizundia, Mirari Astigarraga, Felipa Esnaola, Emilia Milagros Rodríguez, Dora Mª Alvarenga y Mª Eugenia Zabala.

