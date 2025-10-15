El taller de gimnasia mental para personas mayores ya está en marcha pero hay plazas libres

El Ayuntamiento y la asociación Elgoibarko Jubilatuen Biltokia han dado inicio al nuevo curso de las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones del hogar de las personas jubiladas.

Sin ir más lejos, la pasada semana arrancó una nueva edición del exitoso taller de gimnasia mental para mayores; una iniciativa promovida «para que las y los paticipantes trabajen la mente, se mantengan activos, ejerciten la memoria y expandan su red personal en un ambiente coloquial».

Aunque el taller de gimnasia mental ya está en marcha, desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía local a participar en el mismo «porque todavía hay algunas plazas libres». Las personas interesadas en sumarse al programa pueden dar su nombre en el Hogar del Jubilado.

Las sesiones del taller de gimnasia mental para mayores se llevan a cabo los jueves, en tres horarios diferentes. El primer grupo realiza la actividad de 15.30 a 16.30 horas, el segundo grupo de 16.45 a 17.45 horas y el tercero de 18.00 a 19.00 horas.

Por otro lado, cabe señalar que también está en marcha el nuevo curso de 'Elgoibar Sasoian'; el programa para mayores en el que se trabaja la actividad física y la salud emocional. La inscripción puede hacerse en el polideportivo.