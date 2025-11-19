Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Satisfacción en Elgoibar 1936 por el fin de los símbolos franquistas

J. L.

ELGOIBAR.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Tras el «sorpresón» que se llevaron el martes al despertarse y ver las imágenes de la derribada cruz de Morkaiku en el WhatsApp, los integrantes del colectivo para la recuperación de la memoria histórica Elgoibar 1936 no ocultan su satisfacción por lo acontecido ya que «supone la eliminación del último símbolo franquista que había en el pueblo».

En este sentido, el miembro del grupo memorialista Hodei Otegi subraya que el derribo de la cruz de Morkaiku «no es una acción contra un símbolo religioso sino contra un símbolo franquista».

Además, recuerda que «le tocaba al Ayuntamiento cumplir con la Ley de Memoria Democrática y, en consecuencia, derribar esa cruz, que fue erigida en memoria del alférez Carlos de Borbón y Orleans por 'voluntarios' locales y gracias a una donación de 500 pesetas que hizo su padre, el infante Don Carlos de Borbón-Dos Sicilias».

Como curiosidad, Otegi explica que «según se recoge en un acta municipal del 7 de enero de 1938, ese día el propio Don Carlos de Borbón visitó la cruz junto a su hija Doña Esperanza».

