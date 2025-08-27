Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Elgoibartarras se divierten en la sesión de bailables que tuvo lugar tras la comida del día de fiestas dedicado a las personas mayores de 2024. J. LEON

Elgoibar

Los 'sanbartolos' se reanudan este jueves con el día dedicado a los niños y las personas mayores

Tras dos días de descanso las fiestas patronales afrontan su segunda parte con otras tres jornadas consecutivas plagadas de actividades

Jabi Leon

Elgoibar

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49

Después de un merecido paréntesis de dos días, las y los elgoibartarras afrontarán a partir de este jueves la segunda parte de las fiestas ... patronales de San Bartolomé, que se prolongará a lo largo de tres jornadas consecutivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  6. 6 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  9. 9

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  10. 10 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los 'sanbartolos' se reanudan este jueves con el día dedicado a los niños y las personas mayores

Los &#039;sanbartolos&#039; se reanudan este jueves con el día dedicado a los niños y las personas mayores