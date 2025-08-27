Los 'sanbartolos' se reanudan este jueves con el día dedicado a los niños y las personas mayores

ElgoibarLos 'sanbartolos' se reanudan este jueves con el día dedicado a los niños y las personas mayores
Tras dos días de descanso las fiestas patronales afrontan su segunda parte con otras tres jornadas consecutivas plagadas de actividades
Elgoibar
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:49
Después de un merecido paréntesis de dos días, las y los elgoibartarras afrontarán a partir de este jueves la segunda parte de las fiestas ... patronales de San Bartolomé, que se prolongará a lo largo de tres jornadas consecutivas.
Para empezar, Elgoibar celebrará este jueves el día dedicado a quienes conforman los dos extremos de la pirámide poblacional: las niñas y los niños y las personas mayores. Este viernes se celebrará el día de la adolescencia y la juventud y el sábado la jornada dedicada a las y los baserritarras.
Sea como fuere, el programa festivo organizado para la jornada de este jueves arrancará a las 07.45 horas con una diana de los dulzaineros locales y continuará con la segunda sokamuturra de las fiestas, que esta vez se llevará a cabo con vaquillas de la ganadería Lopene de Azpeitia.
Tras la cita con los astados, las sociedades locales repartirán caldo y chorizo cocido entre la ciudadanía; al mismo tiempo que la txaranga Ustekabe de Eibar se encargará de ambientar las principales plazas del centro urbano.
Además, a las 11.30 horas se abrirá en Aita Agirre plaza un parque para el público infantil y adolescente (si llueve se trasladará al probaleku de Sigma); mientras que en el parque del Bolatoki se acodicionará un espacio de juego para las niñas y los niños más pequeños (de 0 a 5 años). Todo ello, sin olvidar que a las 12.00 horas Atabal elkartea iniciará la venta de bonito asado a la parrilla en Kalebarren plaza y que a las 12.30 horas habrá misa en la parroquia de San Bartolomé.
Comidas y mucho más
La actividad matinal de este jueves se redondeará con sendas comidas populares. Como es habitual la de las personas mayores se llevará a cabo en el polideportivo Olaizaga y culminará con una sesión de bailables; este año de la mano del grupo Café Irlandés.
Por su parte, las niñas y los niños (de LH1 en adelante) se reunirán en los soportales de la parroquia para disfrutar de una comida popular a la que cada cual deberá acudir con su bocadillo o 'tupper' (la bebida y el postre correrán a cargo de la organización).
Esa comida infantil tendrá continuidad en Kalegoen plaza con una sesión de juegos y una fiesta de la espuma (se recomienda llevar ropa para mojarse, gafas y calzado de agua y una toalla).
En cualquier caso, las actividades de este jueves no terminarán ahí: a las 17.30 horas arrancará un pasacalles de la comparsa de gigantes, cabezudos y zezenzikletas (con el acompañamiento de las txarangas Mauxitxa y Betisua); a las 19.00 horas Kalegoen plaza acogerá el inicio del LXXXVIII Concurso de baile al suelto para menores de 16 años y a partir de las 22.00 horas habrá bailables con el grupo Oilar Beltzak.
Este viernes se celebrará el día de la adolescencia y la juventud, que se prevé multitudinario. La tercera sokamuturra de fiestas, la bajada de goitibeheras, el segundo festival de pelota a mano entre profesionales, el campeonato de deporte rural y la actuación de Akerbeltz son algunos de los principales atractivos de este viernes.
