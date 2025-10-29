El polideportivo Olaizaga se cerrará el fin de semana «para sustituir el cuadro general del sistema eléctrico»

Jabi Leon elgoibar. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39

El Ayuntamiento de Elgoibar comunica que el polideportivo Olaizaga permanecerá cerrado tanto el sábado como el domingo de este fin de semana. El cierre se llevará a cabo «para poder acometer los trabajos de sustitución y renovación del cuadro general del sistema eléctrico».

Según las previsiones, esas labores se prolongarán durante dos días en los que «no habrá suministro eléctrico en toda la instalación». Por ello, «será necesario cerrar completamente el polideportivo».

Los trabajos para renovar el cuadro general del sistema eléctrico del polideportivo comenzarán el viernes por la noche, «a las 22.00 horas, coincidiendo con el horario habitual de cierre», y se prevé que finalicen «el domingo por la tarde».

Los responsables municipales justifican la actuación programada para este próximo fin de semana «porque el polideportivo Olaizaga fue construido en 1988 y, aunque a lo largo de los años se han realizado diversas mejoras y adaptaciones, el cuadro general del sistema eléctrico ha quedado obsoleto».

De hecho, «para garantizar la seguridad de las personas usuarias y seguir ofreciendo unas instalaciones de calidad, resulta imprescindible realizar este cambio», que supondrá una inversión de «unos 24.000 euros».

El Ayuntamiento agradece la comprensión de la ciudadanía y pide disculpas por las molestias que pudiera ocasionar el cierre de las instalaciones deportivas de Olaizaga.