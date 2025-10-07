Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Patxi Bisquert junto a algunos de los actores y figurantes de la película que se proyectará esta tarde. DV

Elgoibar

Patxi Bisquert presenta su película 'Ombuaren Itzala' con entrada libre

El largometraje, que narra la vida del bertsolari y poeta Pello Mari Otaño, se proyectará a las 19.00 en versión original, en euskera y subtitulada

Jabi Leon

Elgoibar

Martes, 7 de octubre 2025, 20:34

Comenta

El Herriko Antzokia de Elgoibar acogerá este miércoles (a las 19.00 horas) la proyección del largometraje 'Ombuaren Itzala', que servirá para abrir la cartelera ... del cineclub preparada para este mes.

