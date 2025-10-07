Patxi Bisquert presenta su película 'Ombuaren Itzala' con entrada libre

El Herriko Antzokia de Elgoibar acogerá este miércoles (a las 19.00 horas) la proyección del largometraje 'Ombuaren Itzala', que servirá para abrir la cartelera ... del cineclub preparada para este mes.

Organizada por el Ayuntamiento y el colectivo Ongarri, la sesión cinematográfica de esta tarde no será una más; toda vez que en la proyección de 'Ombuaren Itzala' tomará parte el director de la obra, Patxi Bisquert. Además, la película se podrá ver con entrada gratuita y en versión original, esto es, en euskera y con subtítulos en castellano, aunque el largometraje también contiene algunos diálogos en castellano y en gallego, tal y como explican desde el Consistorio.

'Ombuaren itzala' es un trabajo producido en 'auzolan' y la ópera primera del cineasta Patxi Bisquert, que esta tarde acudirá al Herriko Antzokia de Elgoibar: «antes de la proyección hará una breve presentación de la película y al finalizar participará en un coloquio con el público asistente».

Bisquert presentará la obra antes de la proyección, y al finalizar participará en una tertulia con el público

Biopic sobre Pello Mari Otaño

El largometraje es un biopic sobre el poeta y bertsolari de Zizurkil Pello Mari Otaño, que fue uno de los principales referentes de las letras y de la cultura vasca a finales del siglo XIX y durante la primera década del pasado siglo XX.

Es por ello que Patxi Bisquert ha querido profundizar en la vida de Otaño con su primera película, protagonizada por Joseba Usabiaga y Sara Cozar. Además, en esta obra toman parte conocidas actrices y actores como Ramon Agirre, Maia O'Brien, Iñaki Beraetxe, Klara Badiola, Hodei Arrastoa o Asier Sota; así como bertsolaris de la talla de Anjel Mari Peñagarikano y Oihana Iguaran.

Rodada en diferentes parajes naturales de Argentina, Nafarroa y Gipuzkoa, 'Ombuaren Itzala' traslada al espectador a la Gipuzkoa de finales del siglo XIX para mostrarle la vida de Pello Mari Otaño, quien nació en el seno de una familia humilde y emigró de Euskal Herria a Argentina en busca de la libertad.

El largometraje pone el foco en las vivencias por América que tuvo el bertsolari; así como en lo unido que estaba a sus raíces o en la añoranza de su tierra. Y para ello el director se vale del simbolismo del 'ombua', un árbol representativo de la Pampa que inspiró a Otaño. El bertsolari buscó su sombra y lo convertió en símbolo de la nostalgia del emigrante.