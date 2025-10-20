Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Se necesitan voluntarios para la XXXI Subida a Karakate

J. L.

ELGOIBAR.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39

Comenta

Morkaiko Mendizale Elkartea comunica que se necesitan voluntarios para la XXXI Subida a Karakate, que se celebrará el 15 de noviembre, sábado.

Desde la asociación mendizale avanzan que se requiere personal voluntario para la realización de unas labores muy concretas: «cuidar los cruces existentes entre el casco urbano y el caserío Agarre». Además, dicha labor se llevará a cabo en muy poco tiempo, concretamente, de 10.30 a 11.15 horas. En un primer momento se distribuirán los cruces a cuidar entre las personas voluntarias, que luego deberán permanecer en los lugares asignados desde que comience la carrera (a las 11.00 horas) y hasta que pase el último atleta participante (en torno a las 11.15 horas).

Las personas interesadas en colaborar con el club de montaña en la organización de la XXXI edición de la Subida a Karakate pueden enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico morkaiko@morkaiko.eus.

En dicho mensaje el personal voluntario debe indicar «su nombre y apellidos, el número del DNI y un número de teléfono de contacto».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Se necesitan voluntarios para la XXXI Subida a Karakate