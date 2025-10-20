J. L. ELGOIBAR. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Morkaiko Mendizale Elkartea comunica que se necesitan voluntarios para la XXXI Subida a Karakate, que se celebrará el 15 de noviembre, sábado.

Desde la asociación mendizale avanzan que se requiere personal voluntario para la realización de unas labores muy concretas: «cuidar los cruces existentes entre el casco urbano y el caserío Agarre». Además, dicha labor se llevará a cabo en muy poco tiempo, concretamente, de 10.30 a 11.15 horas. En un primer momento se distribuirán los cruces a cuidar entre las personas voluntarias, que luego deberán permanecer en los lugares asignados desde que comience la carrera (a las 11.00 horas) y hasta que pase el último atleta participante (en torno a las 11.15 horas).

Las personas interesadas en colaborar con el club de montaña en la organización de la XXXI edición de la Subida a Karakate pueden enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico morkaiko@morkaiko.eus.

En dicho mensaje el personal voluntario debe indicar «su nombre y apellidos, el número del DNI y un número de teléfono de contacto».