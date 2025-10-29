El mes dedicado a las personas mayores concluye con la «elevada participación» como protagonista

Jabi Leon elgoibar. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Tras cuatro semanas plagadas de actividades, la asociación Elgoibarko Jubilatuen Biltokia cerró ayer con una excursión a la Facultad de Químicas y al Museo Chillida Leku el programa del mes dedicado a las personas mayores que organiza anualmente con la colaboración del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

De todos modos, el evento central de este mes tan especial, que ha estado protagonizado «por la elevada participación registrada en la mayoría de las actividades organizadas» tuvo lugar el pasado viernes en el bar del hogar, que vistió sus mejores galas para acoger la multitudinaria e insustituible comida que cada año sirve para homenajear a las personas socias mayores de 80 años y a las parejas del municipio que este año celebran medio siglo de convivencia.

En total fueron 165 los elgoibartarras que disfrutaron de esa comida, a la que también asistieron varias de las personas que integran la nueva directiva de Elgoibarko Jubilatuen Biltokia y diferentes representantes municipales que, encabezados por la alcaldesa, Maialen Gurrutxaga, entregaron un detalle conmemorativo a las parejas.

Bodas de Oro de 22 parejas

Aunque es difícil encontrar un año en el que se haya alcanzado la docena, este año son, nada más y nada menos, que 22 las parejas del pueblo que han celebrado (o están a punto de celebrar) sus Bodas de Oro.

Las parejas de Elgoibar que fueron homenajeadas el pasado viernes porque este año conmemoran medio siglo de convivencia son la formadas por Francisco Pascual y Felisa Ramírez; Concepción Merinero y Gumersindo Diez; Perfecto Cid y María Telesfora Carballo; Julián Gorroño y María Jesús Garitagoitia; José María Zalisteta y María Jesús Aduriz; Miren Alberdi y Alfredo Oliveira; Elvira Muñoz y Nicolás Jiménez; María Rebollo y Antonio Jiménez; Jesús María Juaristi y María Ángeles Zabala; María Carmen Agirregomezkorta y Pedro María Mendikute; José Zamorano y Rocío Lorenzo; Josefa Calleja y José Ramón Rojo; Santiago Alkorta y María Jesusa Leyaristi; María Teresa González y Juan Antonio Palomino; Mertxe Artetxe y Pedro Mari Azpiazu; Jesús María Aguirregomezcorta y Ana María Agote; María África Pardo y Esteban Gómez; María Concepción Arano y José Ramón Oyarzabal; Mercedes López y Luis Zaldua; Malaquías de Pablo y María Jesús Salegi; Alfredo de Oliveira y María Digna de Almeida; y Juan Manuel Gómez y María Concepción Sánchez.

La directiva de la asociación de personas jubiladas y el Ayuntamiento han querido «dar las gracias a todas las personas que asistieron a la comida de homenaje a los mayores» y, al mismo tiempo, «felicitar a las parejas del pueblo por su celebración este año.