Malape y Salento obtienen victorias como locales y el Alcorta se trae un empate de su visita al Txikipolit de Zarautz

Jabi Leon elgoibar. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

La jornada de Liga disputada el pasado fin de semana se ha saldado de manera positiva para los intereses de los equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo. No en vano, los dos representantes del club elgoibartarra que jugaron como locales (Malape taberna y Pizzería Salento) consiguieron sendas victorias, mientras que el Alcorta Forging Group se trajo un buen empate de Zarautz.

● Para empezar, el Malape taberna, que milita en la Liga Vasca femenina, se impuso (28-21) al Kukullaga, por lo que las elgoibartarras han ganado los dos partidos de Liga disputados hasta la fecha (en la jornada inicial ganaron al Zuazo en Barakaldo).

Por su parte, el Alcorta Forging Group de Liga Vasca masculina consiguió un meritorio empate (22-22) en su visita al siempre difícil Txikipolit de Zarautz, por lo que suma tres puntos en otras tantas jornadas de Liga disputadas (los elgoibartarras perdieron en Romo en la jornada inicial y luego se impusieron al Indupime Basauri).

Finalmente, Pizzería Salento de Segunda territorial masculina se impuso (26-22) al Munttarpe de Lezo y encadena tres victorias consecutivas tras las conseguidas en Egia y en Oñati.