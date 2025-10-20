Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Malape y Salento obtienen victorias como locales y el Alcorta se trae un empate de su visita al Txikipolit de Zarautz

Jabi Leon

elgoibar.

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

Comenta

La jornada de Liga disputada el pasado fin de semana se ha saldado de manera positiva para los intereses de los equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo. No en vano, los dos representantes del club elgoibartarra que jugaron como locales (Malape taberna y Pizzería Salento) consiguieron sendas victorias, mientras que el Alcorta Forging Group se trajo un buen empate de Zarautz.

● Para empezar, el Malape taberna, que milita en la Liga Vasca femenina, se impuso (28-21) al Kukullaga, por lo que las elgoibartarras han ganado los dos partidos de Liga disputados hasta la fecha (en la jornada inicial ganaron al Zuazo en Barakaldo).

Por su parte, el Alcorta Forging Group de Liga Vasca masculina consiguió un meritorio empate (22-22) en su visita al siempre difícil Txikipolit de Zarautz, por lo que suma tres puntos en otras tantas jornadas de Liga disputadas (los elgoibartarras perdieron en Romo en la jornada inicial y luego se impusieron al Indupime Basauri).

Finalmente, Pizzería Salento de Segunda territorial masculina se impuso (26-22) al Munttarpe de Lezo y encadena tres victorias consecutivas tras las conseguidas en Egia y en Oñati.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 La Oreja de Van Gogh agota en una hora las entradas para Donostia y actuará también el 1 de agosto
  4. 4 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  7. 7

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas
  8. 8 Las cámaras de un convento captan el momento en el que un hombre se lleva parte del jardín que cuidan las monjas
  9. 9 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  10. 10 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Malape y Salento obtienen victorias como locales y el Alcorta se trae un empate de su visita al Txikipolit de Zarautz