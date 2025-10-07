El Malape pierde su semifinal y se queda fuera de la pelea por el título de la Euskal Kopa

J. L. elgoibar. Martes, 7 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

El Malape taberna, el equipo femenino de categoría sénior del club de balonmano Sanlo, se ha quedado a las puertas de la final por el título de la Euskal Kopa en la que están inmersos los conjuntos femeninos que militan en Liga Vasca.

Con dos victorias y un empate, las elgoibartarras acabaron la liguilla de la Euskal Kopa en la primera posición de su grupo, pero el pasado sábado perdieron la semifinal que disputaron en el polideportivo Olaizaga (21-15) ante el Urduliz, por lo que se han quedado sin la posibilidad de jugar el partido decisivo por el título.

Por su parte, el Alcorta Forging Group, el primer equipo masculino de categoría sénior del Sanlo, abrió el sábado la nueva temporada en Liga Vasca. Y las cosas no le fueron nada bien; toda vez que los elgoibartarras perdieron con claridad (32-23) es su visita al Romo.

Finalmente, los chicos del Pizzería Salento, el equipo sénior que milita en Segunda territorial, se hicieron con la victoria (19-25) en el partido correspondiente a la segunda jornada de Liga disputado en Egia.