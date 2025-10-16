Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

El Malape juega mañana ante el Kukullaga y el Salento recibe al Munttarpe

Jabi Leon

elgoibar.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Los tres equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo afrontan este fin de semana una nueva jornada liguera, con la particularidad de que Malape taberna y Pizzería salento jugarán como locales y Alcorta Forgin group hará lo propio como visitante.

Para empezar, el Malape de Liga Vasca femenina, que abrió la competición el pasado fin de semana con una victoria ante el Zuazo en Barakaldo, recibirá mañana (a las 17.45 horas) la visita del Kukullaga.

Por otro lado, el Pizzería Salento de la Segunda territorial masculina jugará a las 12.00 horas del domingo en el polideportivo Olaizaga ante el Munttarpe.

Finalmente, el Alcorta de Liga Vasca masculina se desplazará mañana al polideportivo Aritzbatalde de Zarautz para medirse (a las 17.30 horas) al Txikipolit.

