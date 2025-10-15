Leire Egaña, campeona de España de caza menor con perro; y su hermano Arkaitz, campeón de Euskadi

A la izquierda, Leire Egaña en el podio de Ciudad Real tras ganar el campeonato de España de caza menor con perro de 2025; a la derecha, su hermano Arkaitz con la txapela de campeón de Euskadi de la disciplina.

Jabi Leon elgoibar. Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:51 Comenta Compartir

El caserío Mintxeta de Elgoibar, donde la caza se vive con pasión, fue una auténtica fiesta el pasado fin de semana. Y no era para menos. Aunque compitieron a cientos de kilómetros de distancia, los hermanos Leire y Arkaitz Egaña regresaron la tarde del sábado al hogar familiar con dos nuevos títulos de relevancia bajo el brazo. Leire con el de campeona de España de caza menor con perro y su hermano Arkaitz con el de campeón de Euskadi de esa misma disciplina.

Para Leire, que en 2023 ya ganó el I campeonato de España de Becadas, el conseguido el pasado sábado en el coto de Argamasilla de Alba (Ciudad Real) ha sido el primer título estatal de caza menor con perro. Para ella, que quedó segunda en los años 2018 y 2019, ganar el XII Campeonato de España femenino ha sido «cumplir un sueño». De hecho, la propia Leire asegura que «para quienes competimos en este mundillo lograr el título estatal en la modalidad de caza menor con perro es lo máximo a lo que podemos aspirar».

De todos modos, la brava cazadora elgoibartarra, que dentro de unos días cumplirá 39 años, no lo tuvo nada fácil para hacerse con la victoria. Según los datos del GPS, recorrió 25 kilómetros durante las cuatro horas y media que estuvo compitiendo; un tiempo en el que consiguió abatir ocho conejos (el máximo permitido por la organización) y una perdiz. Esas mismas capturas consiguió realizar la representante extremeña María Fernández, por lo que ambas sumaron los mismos 2.550 puntos; cifra que situaba a Leire y María al frente de las 35 participantes. Finalmente, la victoria en el campeonato y el título en juego fueron para la representante guipuzcoana, que accedió al control apenas cinco minutos antes que su principal rival: «En el año 2018 me pasó al revés. En aquella ocasión conseguí las mismas capturas que la ganadora pero me quedé sin el título de campeona de España porque entré en el control un minuto más tarde que ella», explica Leire, que «con el cupo de conejos hecho, veía muy difícil cobrarme otra perdiz, por lo que decidí ir rápido al puesto de control para que, en caso de llevar las mismas capturas que otra participante, tener opciones de ganar el campeonato».

Leire abatió las mismas 9 piezas que la extremeña María Fernández, pero logró el título al entrar en el control 5 minutos antes Arkaitz su quinto entorchado vasco al cobrarse diez perdices, una codorniz y una perdiz cogida por el perro

Cansada pero «muy contenta y satisfecha» la cazadora del caserío Mintxeta también quiere poner en valor «el espectacular trabajo que hizo Rocky», su perro; un podenco de diez años que «se portó fenomenal. ¡Y eso que dos semanas antes de la competición tuvo una gastroenteritis hemorrágica y estuvimos en el veterinario cada dos por tres».

Afortunadamente para Leire, los cuidados al animal dieron sus frutos y Rocky bordó la labor que tenía asignada: «en poco tiempo sacó 10 conejos y conseguí cobrarme los 8 que eran el cupo establecido por la organización», rememora la cazadora de Mintxeta.

Quinta txapela para Arkaitz

El hermano de Leire, Arkaitz, consiguió el sábado su quinto título de campeón de Euskadi de caza menor con perro. La competición tuvo lugar en el coto de la localidad alavesa de Zambrana. En esta ocasión fueron trece los cazadores que pelearon por la txapela de campeón de Euskadi y el representante de Mintxeta no tuvo excesivos problemas para hacerse con ella.

Arkaitz culminó su participación en el campeonato vasco habiendo capturado diez perdices, una codorniz y una perdiz cogida por el perro (puntúa la mitad), lo que le valió para sumar 5.360,50 puntos. El segundo clasificado fue el también guipuzcoano Ibai Diaz, que se cobró 7 perdices y dos codornices (3.707 puntos); mientras que al tercer cajón del podio subió el vizcaíno Mikel Torne, que abatió perdices, un faisán y cuatro codornices (3.405 puntos).

Tras ganar el campeonato de Euskadi, Arkaitz Egaña se ha clasificado para las semifinales del campeonato de España de caza menor con perro, que se disputarán el próximo mes de noviembre en un lugar «aún por determinar».