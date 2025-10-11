Inclusión, deporte y ocio saludable, de la mano con Kirol Egokitua y Planak Kuadrillan

El inicio del curso de las dos iniciativas se realizó en un ambiente festivo.

Elgoibar sigue apostando por fomentar la inclusión a través del deporte y esta semana ha dado inicio, en un ambiente festivo, al nuevo curso de los programas Kirol Egokitua y Planak Kuadrillan. Dos iniciativas que combinan, precisamente, inclusión, deporte y ocio saludable, y que cada año despiertan un mayor interés y participación entre la ciudadanía.

El programa Eskola Kirol Egokitua (EKE) está coordinado por la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado y se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Elgoibar. A través de la actividad física y el deporte, ofrece a niñas, niños y jóvenes con diversidad funcional la oportunidad de participar en actividades deportivas fuera del horario escolar, favoreciendo su desarrollo personal y social.

El programa EKE está dirigido a menores y jóvenes de entre 6 y 21 años, y ofrece actividades específicas adaptadas a las necesidades y capacidades de cada participante. En Elgoibar, las sesiones se celebran una vez por semana en el gimnasio del Instituto, los martes, con dos grupos diferenciados: El primer grupo, con alumnos de Educación Primaria, se dará cita a las 17.00; y el segundo, con chavales a partir de ESO, se reunirá a las 18.00 horas.

Para más información o inscripciones, se puede contactar con la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado a través del correo multikirola@gkef-fgda.org o del teléfono 943 46 25 14.

Ocio inclusivo

Por su parte, Planak Kuadrillan es un proyecto de ocio inclusivo impulsado por la asociación Nuala Elkartea con la colaboración del Ayuntamiento de Elgoibar. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a jóvenes de más de 16 años, con o sin diversidad funcional, la posibilidad de compartir actividades de ocio con otras personas de su edad y fomentar las relaciones entre iguales.

Durante el curso, el grupo se reúne dos sábados al mes, y en verano, tres días por semana, para realizar distintas actividades como excursiones, talleres, meriendas o participación en eventos locales.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de Nuala Elkartea o enviando un correo electrónico a info@nualaelkartea.eus. Este proyecto ofrece a las y los jóvenes una valiosa oportunidad para disfrutar del tiempo libre de forma compartida y enriquecedora.