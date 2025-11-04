Ideko muestra en MetalMadrid sus capacidades en digitalización y rectificado

J. L. elgoibar. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El centro tecnológico Ideko de Elgoibar estará presente en Advanced Manufacturing Madrid, el principal escaparate del país para la fabricación avanzada que se celebra durante las jornadas de hoy y mañana en el recinto ferial Ifema de la capital del Estado.

En su stand, ubicado en el pabellón 10 dentro del espacio de la Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM), Ideko mostrará sus capacidades en los ámbitos de la digitalización industrial y el rectificado de precisión; dos áreas claves dentro de la estrategia de I+D del centro tecnológico.

En este sentido, Ideko aprovechará su presencia en Advanced Manufacturing Madrid 2025 para presentar el sistema DynAQ, una innovadora herramienta portátil que «permite medir, diagnosticar y resolver problemas de vibraciones de máquinas y equipos productivos en general, ayudando a mejorar su eficiencia, fiabilidad y disponibilidad».

Además, Ideko presentará a las empresas del sector el curso especializado de Rectificado de precisión, que se impartirá los días 26, 27 y 28 de este mes en sus instalaciones de Elgoibar. Todo ello, sin olvidar que el centro tecnológico también pondrá a disposición de todas las personas y empresas interesadas una guía técnica sobre rectificado de precisión elaborada por personas investigadoras del centro.