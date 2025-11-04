Ideko muestra en MetalMadrid sus capacidades en digitalización y rectificado

ElgoibarIdeko muestra en MetalMadrid sus capacidades en digitalización y rectificado
J. L.
elgoibar.
Martes, 4 de noviembre 2025, 20:30
El centro tecnológico Ideko de Elgoibar estará presente en Advanced Manufacturing Madrid, el principal escaparate del país para la fabricación avanzada que se celebra durante las jornadas de hoy y mañana en el recinto ferial Ifema de la capital del Estado.
En su stand, ubicado en el pabellón 10 dentro del espacio de la Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta (AFM), Ideko mostrará sus capacidades en los ámbitos de la digitalización industrial y el rectificado de precisión; dos áreas claves dentro de la estrategia de I+D del centro tecnológico.
En este sentido, Ideko aprovechará su presencia en Advanced Manufacturing Madrid 2025 para presentar el sistema DynAQ, una innovadora herramienta portátil que «permite medir, diagnosticar y resolver problemas de vibraciones de máquinas y equipos productivos en general, ayudando a mejorar su eficiencia, fiabilidad y disponibilidad».
Además, Ideko presentará a las empresas del sector el curso especializado de Rectificado de precisión, que se impartirá los días 26, 27 y 28 de este mes en sus instalaciones de Elgoibar. Todo ello, sin olvidar que el centro tecnológico también pondrá a disposición de todas las personas y empresas interesadas una guía técnica sobre rectificado de precisión elaborada por personas investigadoras del centro.