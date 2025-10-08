Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los puestos de la feria de stock del pasado otoño. J. LEON

Elgoibar

Desde hoy y hasta el sábado, feria de stock en la que participarán 24 comercios

J. L.

elgoibar.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El entramado urbano de Elgoibar acogerá entre hoy y el sábado una nueva edición de la feria de stock que organiza la asociación de comerciantes Txankakua con el doble objetivo de animar las calles de la villa y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de adquirir diferentes artículos y productos a precios rebajados.

La feria de stock de este otoño contará con la participación de 24 comercios: Alain Afflelou óptico y audio, joyería Aramburu, droguería Arauri, Atelier Oihana, Barrutia optika, Bizkor bizikletak, Casa Astigarraga, Darama denda-tailerra, Ecenarro lentzeria, Garate jantzi-denda, G&M jantzi-denda, droguería Goiara, Henko, Ipintza margoak, Iriondo kirolak, Karkizano, Lagunak koltxoi-denda, Lete, Nalai oinetakoak, Olaia Martínez estetika zentroa, Pitxintxu, Roteta elektrizitatea, Sara jantzi-denda y Uzuri optika.

Al igual que en las anteriores ediciones, durante los tres días de la feria los comercios participantes mostrarán y venderán sus productos de stock en el exterior de los establecimientos y en un mismo horario: de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La asociación de comerciantes sorteará 4 vales de 100 euros entre quienes realicen alguna compra en los puestos de la feria. Por cada compra se proporcionará una papeleta para participar en el sorteo, cuyo resultado se hará público el lunes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Desde hoy y hasta el sábado, feria de stock en la que participarán 24 comercios

Desde hoy y hasta el sábado, feria de stock en la que participarán 24 comercios