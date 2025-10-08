Desde hoy y hasta el sábado, feria de stock en la que participarán 24 comercios

Uno de los puestos de la feria de stock del pasado otoño.

J. L. elgoibar. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

El entramado urbano de Elgoibar acogerá entre hoy y el sábado una nueva edición de la feria de stock que organiza la asociación de comerciantes Txankakua con el doble objetivo de animar las calles de la villa y ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de adquirir diferentes artículos y productos a precios rebajados.

La feria de stock de este otoño contará con la participación de 24 comercios: Alain Afflelou óptico y audio, joyería Aramburu, droguería Arauri, Atelier Oihana, Barrutia optika, Bizkor bizikletak, Casa Astigarraga, Darama denda-tailerra, Ecenarro lentzeria, Garate jantzi-denda, G&M jantzi-denda, droguería Goiara, Henko, Ipintza margoak, Iriondo kirolak, Karkizano, Lagunak koltxoi-denda, Lete, Nalai oinetakoak, Olaia Martínez estetika zentroa, Pitxintxu, Roteta elektrizitatea, Sara jantzi-denda y Uzuri optika.

Al igual que en las anteriores ediciones, durante los tres días de la feria los comercios participantes mostrarán y venderán sus productos de stock en el exterior de los establecimientos y en un mismo horario: de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La asociación de comerciantes sorteará 4 vales de 100 euros entre quienes realicen alguna compra en los puestos de la feria. Por cada compra se proporcionará una papeleta para participar en el sorteo, cuyo resultado se hará público el lunes.