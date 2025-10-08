Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire y Arkaitz Egaña, en el centro, tras la entrega de premios del campeonato de Gipuzkoa. DV

Elgoibar

Los hermanos Leire y Arkaitz Egaña se proclaman campeones de Gipuzkoa de caza menor con perro por tercer año consecutivo

Jabi Leon

elgoibar.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

Comenta

Los representantes del caserío Mintxeta de Elgoibar siguen haciendo historia en el mundo de la caza. No en vano, los hermanos Leire y Arkaitz Egaña se proclamaron el pasado domingo campeones de Gipuzkoa de caza menor con perro por tercer año consecutivo.

Como es habitual, el campeonato territorial que reunió a las y los mejores cazadores de Gipuzkoa se celebró en el coto de la localidad alavesa de Zambrana, con el que los hermanos 'Mintxeta' mantienen un idilio desde hace ya varios años.

En la categoría sénior masculina participaron 28 cazadores, entre ellos dos representantes de la sociedad La Unión de Elgoibar: Iraitz Txurruka y Arkaitz Egaña. Iraitz acabó en el puesto 19º; mientras que Arkaitz se hizo con la txapela, tal y como había realizado en las dos ediciones anteriores.

Para conseguir este nuevo título de Gipuzkoa Arkaitz abatió siete perdices, dos faisanes y dos codornices, lo que le permitió sumar 4.707 puntos. Tras él se clasificaron el hernaniarra Asier Arrizabalaga (4.509 puntos) y Luis Mari Garcia, de Zumaia (2.705 puntos).

En la categoría femenina cinco mujeres lucharon por la txapela.

Una vez más la que mejor puntería demostró fue la elgoibartarra Leire Egaña, que sumó 601 tras abatir una perdiz y una codorniz (segunda fue Ederne Sarasola y tercera Elene Tolosa).

El padre de Arkaitz y Leire, Jose Mari Egaña, disputó el campeonato de Gipuzkoa en la categoría de veteranos y terminó octavo (entre 18 participantes).

El próximo sábado Arkaitz regresará a Zambrada para disputar el Campeonato de Euskadi; mientras que Leire se desplazará a Argamasilla de Alba (Ciudad Real) para disputar el Campeonato de España de caza menor con perro. Al coincidir con el estatal, el campeonato de Euskadi femenino se retrasa a febrero del 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los hermanos Leire y Arkaitz Egaña se proclaman campeones de Gipuzkoa de caza menor con perro por tercer año consecutivo

Los hermanos Leire y Arkaitz Egaña se proclaman campeones de Gipuzkoa de caza menor con perro por tercer año consecutivo