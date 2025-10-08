Los hermanos Leire y Arkaitz Egaña se proclaman campeones de Gipuzkoa de caza menor con perro por tercer año consecutivo

Leire y Arkaitz Egaña, en el centro, tras la entrega de premios del campeonato de Gipuzkoa.

Jabi Leon elgoibar. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:27

Los representantes del caserío Mintxeta de Elgoibar siguen haciendo historia en el mundo de la caza. No en vano, los hermanos Leire y Arkaitz Egaña se proclamaron el pasado domingo campeones de Gipuzkoa de caza menor con perro por tercer año consecutivo.

Como es habitual, el campeonato territorial que reunió a las y los mejores cazadores de Gipuzkoa se celebró en el coto de la localidad alavesa de Zambrana, con el que los hermanos 'Mintxeta' mantienen un idilio desde hace ya varios años.

En la categoría sénior masculina participaron 28 cazadores, entre ellos dos representantes de la sociedad La Unión de Elgoibar: Iraitz Txurruka y Arkaitz Egaña. Iraitz acabó en el puesto 19º; mientras que Arkaitz se hizo con la txapela, tal y como había realizado en las dos ediciones anteriores.

Para conseguir este nuevo título de Gipuzkoa Arkaitz abatió siete perdices, dos faisanes y dos codornices, lo que le permitió sumar 4.707 puntos. Tras él se clasificaron el hernaniarra Asier Arrizabalaga (4.509 puntos) y Luis Mari Garcia, de Zumaia (2.705 puntos).

En la categoría femenina cinco mujeres lucharon por la txapela.

Una vez más la que mejor puntería demostró fue la elgoibartarra Leire Egaña, que sumó 601 tras abatir una perdiz y una codorniz (segunda fue Ederne Sarasola y tercera Elene Tolosa).

El padre de Arkaitz y Leire, Jose Mari Egaña, disputó el campeonato de Gipuzkoa en la categoría de veteranos y terminó octavo (entre 18 participantes).

El próximo sábado Arkaitz regresará a Zambrada para disputar el Campeonato de Euskadi; mientras que Leire se desplazará a Argamasilla de Alba (Ciudad Real) para disputar el Campeonato de España de caza menor con perro. Al coincidir con el estatal, el campeonato de Euskadi femenino se retrasa a febrero del 2026.