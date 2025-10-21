Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Helduentzako ipuin kontaketa musikatua dago gaur, liburutegian

J. L.

elgoibar.

Asteartea, 21 urria 2025, 20:35

Comenta

Elgoibartarrek Ameli izen artistikoarekin ezaguna den Amaia Elizagoien artista nafarrak eskainiko duen helduentzako ipuin kontaketa musikatuarekin gozatzeko parada izango dute asteazken honetan, (19:00etan) Gotzon Garate Udal Liburutegian.

Gaurko emanaldian Itziar Teietxea musikaria izango du ondoan 1994an Oronoz-Mugairen jaio zen eta 2015etik Euskal Herri osoan zehar ipuinak kontatzen dabilen Ameli artistak.

Elgoibarko Udal Liburutegian antolatzen dituen emanaldi guztiak bezala, helduentzako ipuin kontaketa musikatu honetarako sarrera librea izango da.

Hala ere, komeni da bertaratzeko interesa dutenek aurrez izena ematea. Horretarako liburutegitik pasa edo 943 743 525 telefono zenbakira dei egin daiteke.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  5. 5 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  6. 6 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  7. 7 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Helduentzako ipuin kontaketa musikatua dago gaur, liburutegian