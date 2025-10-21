Helduentzako ipuin kontaketa musikatua dago gaur, liburutegian

ElgoibarHelduentzako ipuin kontaketa musikatua dago gaur, liburutegian
J. L.
elgoibar.
Asteartea, 21 urria 2025, 20:35
Elgoibartarrek Ameli izen artistikoarekin ezaguna den Amaia Elizagoien artista nafarrak eskainiko duen helduentzako ipuin kontaketa musikatuarekin gozatzeko parada izango dute asteazken honetan, (19:00etan) Gotzon Garate Udal Liburutegian.
Gaurko emanaldian Itziar Teietxea musikaria izango du ondoan 1994an Oronoz-Mugairen jaio zen eta 2015etik Euskal Herri osoan zehar ipuinak kontatzen dabilen Ameli artistak.
Elgoibarko Udal Liburutegian antolatzen dituen emanaldi guztiak bezala, helduentzako ipuin kontaketa musikatu honetarako sarrera librea izango da.
Hala ere, komeni da bertaratzeko interesa dutenek aurrez izena ematea. Horretarako liburutegitik pasa edo 943 743 525 telefono zenbakira dei egin daiteke.